ade s.p.a.: avvio selezioni per assunzioni a tempo indeterminato

Comune di Parma e ADE S.p.A., informano che sono indette n. 3 selezioni pubbliche di personale per assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali: n. 01 impiegato/a tecnico/a da inserire a tempo determinato presso l’Area Tecnica-Operativa di ADE S.p.A. I requisiti di ammissione richiesti sono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la patente di guida cat. B e l’assenza di situazioni che impediscano l’assunzione alle dipendenze di società a partecipazione pubblica così come specificatamente indicato nell’avviso di selezione. Il CCNL applicato sarà quello dei servizi funerari (Utilitalia). Il livello di inquadramento ed il correlato trattamento economico saranno definiti in relazione alle caratteristiche professionali del/la candidato/a. Il link da cui estrarre l’avviso integrale di selezione e il modello di domanda di partecipazione è: https://www.adespa.it/avviso-di-selezione-pubblica-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-1-posto-di-impiegato-a-tecnico-a-a-tempo-indeterminato-da-inserire-nellarea-tecnica/ n. 02 addetti/e alle attività di manutenzione da inserire a tempo indeterminato presso l’Area Tecnica-Operativa di ADE S.p.A. In relazione a detta selezione si specifica che per i primi due classificati nella graduatoria, l’assunzione sarà a tempo INDETERMINATO. Nel caso in cui poi la società ravvisi la necessità di ulteriori assunzioni, gli altri soggetti risultati idonei alla copertura del posto e quindi posti in graduatoria, potranno essere saranno assunti un’assunzione a tempo DETERMINATO poi eventualmente trasformabile a tempo indeterminato o anche direttamente a tempo indeterminato qualora la Società ravvisi, a sua totale discrezione, la necessità aziendale. Il CCNL applicato sarà il Multiservizi. Il livello di inquadramento ed il correlato trattamento economico saranno definiti in relazione alle caratteristiche professionali del/la candidato/a. Il link da cui estrarre l’avviso integrale di selezione e il modello di domanda di partecipazione è: https://www.adespa.it/avviso-di-selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-lassunzione-di-manutentori-trici/ n. 02 operatori/trici cimiteriali da inserire a tempo indeterminato presso l’Area Tecnica-Operativa, divisione operativa di ADE S.p.A. In relazione a detta selezione si specifica che per i primi due classificati nella graduatoria, l’assunzione sarà a tempo INDETERMINATO. Nel caso in cui poi la società ravvisi la necessità di ulteriori assunzioni, gli altri soggetti risultati idonei alla copertura del posto e quindi posti in graduatoria, potranno essere saranno assunti un’assunzione a tempo DETERMINATO poi eventualmente trasformabile a tempo indeterminato o anche direttamente a tempo indeterminato qualora la Società ravvisi, a sua totale discrezione, la necessità aziendale. Il CCNL applicato sarà quello dei servizi funerari (Utilitalia). Il livello di inquadramento ed il correlato trattamento economico saranno definiti in relazione alle caratteristiche professionali del/la candidato/a. Il link da cui estrarre l’avviso integrale di selezione e il modello di domanda di partecipazione è: https://www.adespa.it/avviso-di-selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-lassunzione-di-operatori-trici-cimiteriali/ IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE è il 15 GENNAIO 2024, ore 9,00. Le domande di partecipazione alle selezioni potranno essere effettuate mediante l’utilizzo dei modelli preposti e presentando le stesse direttamente a mano presso la sede di ADE S.p.A., viale della Villetta 31/a o in alternativa: - mezzo RACCOMANDATA A/R; - mezzo PEC all’indirizzo adespa@legalmail.it Tutte le suindicate selezioni sono rivolte a candidati di ambosessi (L.903/77). La diversità culturale, sessuale, legata all’età o alla carriera, alimenta i valori di ADE S.p.A. La società ha l’obiettivo di abbattere ogni barriera e pregiudizio: offriamo un ambiente di lavoro accessibile, accogliente ed inclusivo nel rispetto degli obblighi di legge. L’assunzione sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità alla mansione da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.