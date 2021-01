adolescenti tra frigo e divano: incontri online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 26 gennaio 2020 – Saranno tre gli appuntamenti online per parlare di corretta alimentazione, sport e benessere in adolescenza, con uno sguardo alle nuove abitudini e ai bisogni dei più giovano derivati dall’emergenza per Covid-19. I webinar “Adolescenti tra frigo e divano”, in programma tra gennaio e febbraio, sono realizzati dalle associazioni Famiglia Più e Maendeleo Italia, in collaborazione con lo Spazio Giovani della Biblioteca Civica di Parma, nell'ambito del progetto "Valorizzazione delle raccolte librarie della Biblioteca Civica dell'Ospedale Vecchio e delle raccolte audiovisive del Centro Cinema Lino Ventura". I WEBINAR - I seminari online, dedicati al mondo degli adolescenti e dei più giovani, sono rivolti a genitori, educatori, insegnanti e istruttori sportivi, per proporre riflessioni su abitudini e comportamenti della fascia più giovane della popolazione, con uno sguardo ai cambiamenti derivati dalla situazione di emergenza sanitaria che ha stravolto la quotidianità scolastica e dello sport giovanile. Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom e sono realizzati con il patrocinio del Comune di Parma e sono inseriti nel calendario di eventi di Parma 2020+21. GLI APPUNTAMENTI: • Giovedì 28 gennaio ore 20:45, con il Dottor Federico Cioni, Medico Nutrizionista. • Giovedì 4 febbraio ore 20:45, con gli interventi delle Dottoresse Silvia Levati e Micaela Fusi, Psicologhe dell'Associazione Famiglia Più; • Giovedì 11 febbraio ore 20:45, presentazione del libro “Ero una figlia del vento. Tracce e racconti sull’educare e sullo sport giovanile” con l’autrice Rosangela Soncini. COME PARTECIPARE - Per partecipare è necessario registrarsi a questo link: https://zoom.us/j/95312865023?pwd=aE52Y200dFBOUmNBSmdGM3pIMm9BZz09 Oppure andare sul sito www.zoom.us, selezionare "Entra in una riunione" e inserire le credenziali ID riunione: 953 1286 5023 - Passcode: 317714. Link e credenziali di accesso rimangono le stesse per tutti i seminari. A registrazione avvenuta, verrà inviata automaticamente una mail all’indirizzo indicato dall’utente contenente il link e le istruzioni per accedere all’incontro online. Per informazioni e iscrizione ai webinar, consultare le pagine Facebook delle associazioni Famiglia Più e Maendeleo Italia Oppure contattare: segreteria@famigliapiu.it, maendeleoitalia@gmail.com, spaziogiovani.civica@gmail.com