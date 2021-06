al via la campagna contro l’abbandono degli animali nel periodo estivo testimonial d’eccezione giulio bisegni capitano delle zebre rugby

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Abbandonare un animale è un reato, eppure ogni anno assistiamo attoniti a migliaia di abbandoni con un picco massimo d’estate nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il destino degli animali è spesso infausto, vittime di incidenti stradali, o irreversibilmente feriti. Il Centro Commerciale Eurosia, da sempre sposa la campagna contro l’abbandono e anche quest’anno si schiera in favore dei nostri amici a quattro zampe con la campagna IN VIAGGIO CON FIDO! Che può contare su un testimonial d’eccezione: il campione e capitano delle Zebre Rugby Giulio Bisegni che insieme al suo barboncino e Perry ribadisce con forza il suo NO ALL’ABBANDONO! Non è tutto, anche il pubblico è invitato a partecipare alla campagna: è stato infatti chiesto ai clienti del Centro e ai follower delle pagine social di inviare una foto del loro amico fedele, e il prossimo 25 e 26 giugno dalle ore 15:30 alle 19:30 a sostegno dell’iniziativa sarà installato un set fotografico presso la galleria del Centro dove si potranno scattare simpatiche immagini e ricevere utili gadget per i nostri amici pelosetti. Al termine della campagna con le immagine più belle verrà realizzato un video spot da pubblicare sulle pagine Facebook e Instagram di Eurosia. Un modo semplice, ma concreto per dare una mano a questa campagna di civiltà. A fianco del centro commerciale Eurosia anche per questa edizione ci sono, Oipa Parma, Il Rifugio di Noè.