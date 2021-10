al via la festa di halloween domenica 31 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 31 ottobre, il Centro Commerciale Eurosia si traveste di arancione, per festeggiare Halloween secondo la tradizione americana. Dolci, caramelle in omaggio a tutti i bambini e un’animazione a tema. Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 i più piccoli sono invitati a presentarsi al Centro con il loro cestino, che verrà riempito di dolcetti da simpatiche streghette. Un’occasione per riportare le famiglie a vivere il Centro Commerciale in completa sicurezza e nel rispetto della norme in vigore. Per tutto il pomeriggio, l’Associazione Arte in Gioco animerà le due postazioni, poste in corrispondenza degli ingressi del Centro, con: palloncini, animazioni itineranti, zucche, colori e ovviamente con gli immancabili dolci che tanto caratterizzano questa festa americana, ormai adottata in tutto il mondo. Dice il direttore del Centro Eurosia, Fabrizio Pacini: << Il camion raduno, Halloween, Natale, è bello tornare ad ospitare eventi all’interno di Eurosia. Dopo il periodo buio dell’anno scorso, ripartire dai bambini è un segno di speranza che ci fa vedere il futuro con una prospettiva migliore e ci permette di rientrare in quella normalità che tanto ci è mancata in questi mesi. >> Appuntamento dunque con il proprio cestino, pronto per essere riempito, domenica 31 ottobre dalle ore 15:00 presso la galleria del centro Eurosia per una splendida festa di Halloween.