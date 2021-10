al via la partnership fra audace e zebre rugby: le due società convolano a nozze mercoledì 20 alla cittadella del rugby di parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Us Audace, storica società di calcio giovanile a Parma e Zebre Rugby Club, franchigia della Federazione Italiana Rugby, siglano una partnership tecnica e sociale. Ad annunciarlo saranno i rispettivi presidenti Luigi Mavilla, presidente U.S. Audace e Michele Dalai presidente Zebre Rugby Club, il 20 ottobre 2021 alle ore 12.15, presso la Sala conferenze della Cittadella del Rugby di Parma. Per l’occasione, oltre ai presidenti delle due società sportive, interverranno anche Marco Bosi, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Parma, Simone Alberici, presidente del Comitato regionale Figc dell’Emilia-Romagna e Giacomo Berdondini, presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione italiana rugby. Quello che emergerà mercoledì sarà un messaggio di forte sinergia, non solo tra questi due mondi sportivi, ma anche con il Comune e la Città di Parma attraverso il calcio e il rugby, due realtà apparentemente distanti ma che nella città crociata hanno trovato un terreno di gioco comune. U.S. Audace e Zebre Rugby Club, hanno infatti deciso di convogliare parte dei loro sforzi nella creazione di progetti comuni a livello educativo e sociale, finalizzati ad amplificare i valori intrinseci allo sport: impegno, amicizia, fair play, rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari.