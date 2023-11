Alla casa di cura città di parma operativo un ambulatorio traumatologico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Alla Casa di cura Città di Parma è stato attivato un Ambulatorio traumatologico operativo tutta la settimana. Accedendo all’ambulatorio, privatamente, si ha la possibilità di effettuare la visita specialistica con percorso dedicato che comprende anche le necessarie indagini radiologiche e il successivo eventuale trattamento. L’equipe medica dell’Ambulatorio traumatologico è coordinata dal dottor Carlo Felice De Biase e comprende il dottor Giovanni Ziveri, il dottor Francesco Gambineri, il dottor Matteo Giovanelli e il dottor Alberto Visigalli. L’ Ambulatorio traumatologico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 19. Per accedere privatamente all’Ambulatorio è sufficiente telefonare al numero dedicato che è il 351-7744956 al quale risponderà un’infermiera addetta al Servizio che effettuerà un primo triage telefonico necessario per un inquadramento della situazione e quindi una corretta presa in carico del Paziente. E’ possibile anche contattare il centralino della Casa di cura che provvederà ad attivare il percorso con gli addetti dell’Ambulatorio.