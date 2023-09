Alter fest – 6-7-8 ottobre, un festival sinergico di sguardi alternativi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

ALTER FEST un festival sinergico di sguardi alternativi Piacenza, settembre 2023 – Dal 6 all’8 ottobre 2023, Kult vi dà appuntamento per “Alter Fest”, tra Spazio 4.0 e la serra e il giardino di Palazzo Ghizzoni Nasalli, con un variegato programma di eventi. È un festival per incontrarci e scoprire l’altro con uno sguardo nuovo. Lo faremo insieme parlando di sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale senza rinunciare a ballare, guardare e stupirci. Sedici incontri in cui Kult, insieme ad un solido partenariato locale, affronta la tematica dell’attenzione e la cura verso l’Altro, in un confronto sui temi di sviluppo sostenibile, politica inclusiva, economia circolare, cura dell’altro e situazioni conflittuali, temi sociali e culturali. Oltre a talk, proiezioni e laboratori anche la musica, l’arte e attività outdoor si fanno strumenti di promozione e di condivisione delle tematiche del festival. Ogni sera sarà possibile gustare le proposte vegane di BStradi. Alter Fest si terrà tra il giardino di Palazzo Ghizzoni Nasalli e Spazio 4.0, offrendo l’opportunità di esplorare diversi angoli della città mentre si partecipa alle attività del festival. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna e al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, finanziato dal bando regionale Youz Officina e grazie al contributo del Comitato Territoriale di Piacenza del Gruppo Iren. Primo tra tutti, presso Palazzo Ghizzoni Nasalli alle ore 18 di venerdì 6 ottobre l’inaugurazione della mostra-inchiesta fotografica “La Terra di Sotto” seguita dalla presentazione del relativo progetto editoriale di Luca Quagliato e Luca Rinaldi, con un intervento dell’assesora alle Politiche Ambientali del Comune di Piacenza. “Singing Plants” è la sonorizzazione di alcune piante da parte di Nicolò Zilocchi, che accompagnerà l’apertura, con allestimento di Flora. Alle 20.45, Tempus Fugit Percussion sonorizzeranno alcuni cortometraggi con il loro ensemble di percussioni. A seguire DjSet a cura di Nō Studio. Dalle ore 9 di sabato 7 ottobre, il gusto del mattino sarà quello della colazione preparata con cura da Caffè Sociale a Spazio 4.0, dove alle ore 10 Ciclofficina Pignone proporrà il Corso di manutenzione base per ciclisti urbani, per ricordare che l’uso di mezzi di trasporto sostenibili è alla portata di tutti. Alle ore 11 partirà da Spazio 4.0 una biciclettata educativa collettiva organizzata da Legambiente in cui si rifletterà sul presente e sul futuro della città. Nel pomeriggio ci spostiamo nel giardino di Palazzo Ghizzoni Nasalli per ascoltare e discutere con Alessandro Sahebi e Riccardo Bassi sulla connessione tra crisi ambientale e crisi sociale. Dalle 20 concerto del cantautore friulano Sleeping Tree e dj-set ambientale del piacentino TeeePeee. Domenica 8 ottobre, a partire dalle ore 9, presso Palazzo Ghizzoni Nasalli, sarà offerta gratuitamente ai partecipante una “Ecolazione” sostenibile, dalle ore 10.30 ospitiamo la rassegna “Supernature” in cui Concorto Film Festival proietterà 70 minuti di cortometraggi per riflettere sul nostro rapporto con la natura. Alle 16.30, il cantautore piacentino Alessandro Colpani, con alcuni brani inediti, incontra l’associazione Mondo Aperto nel talk musicale “Sconfinamento”; alle 17.30 Roberto Cruciani, Silvia Stella Osella e Riccardo Torelli ragioneranno sull’impatto dell’industria della moda sull’ambiente e sulle abitudini di consumo che possiamo adottare in modo consapevole. In chiusura un aperitivo per passare un ultimo momento di condivisione e discussione. Per rimanere aggiornati e conoscere il programma completo, visitare i canali social delle realtà coinvolte. • QUANDO: 6–7-8 OTTOBRE 2023 • DOVE: SERRA DI PALAZZO GHIZZONI NASALLI – vicolo Serafini, 1 ; SPAZIO 4.0 – via Manzoni, 21 • INGRESSO LIBERO Per info: kult.piacenza@gmail.com // Instagram: @kult.piacenza Kult è un’associazione di promozione sociale fondata nella primavera del 2022, che nasce dall’esigenza di tornare a respirare cultura nel territorio piacentino. Il principale impulso proviene da un gruppo di amici che, coinvolgendo altrettanti giovani collaboratori, decidono di creare un “laboratorio” dove pensare e creare eventi, come protagonisti. Con un consiglio direttivo under 25 e totalmente al femminile, Kult ha come finalità prima la promozione della cultura come strumento sociale, aggregativo, formativo ad ogni livello, in particolare focalizzandosi sul territorio piacentino e stimolando scambi, confronti, collaborazioni ed accordi con altre associazioni ed enti organizzatori.