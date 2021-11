anche a parma insorge la protesta per l'albero abbattuto.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday È PROTESTA PER L'ALBERO ABBATTUTO IN TRENTINO PER ESSERE ESPOSTO IN PIAZZA A ROMA PER IL NATALE 2021. ANCHE LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ANIMALISTE DI PARMA INSORGONO. BASTA SACRIFICARE ALBERI! BASTA ALBERI SRADICATI PER ESPORLI IN PIAZZA! SRADICATO UN MAESTOSO ABETE ROSSO IN TRENTINO PER ESPORLO A ROMA IN PIAZZA SAN PIETRO. Sradicato in Trentino un bellissimo e prezioso abete di 113 anni per essere esposto in piazza San Pietro il 10 dicembre. Il maestoso abete rosso di circa 28 metri trovera’ posto accanto al Presepe in Piazza San Pietro. L’abete proviene dalla Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale Pefc Trentino certificata, e arriva da Andalo, in Trentino... Centotredici anni di vita in Trentino per finire la popria vita a Roma, come albero di Natale per il 2021. STRAPPATO DALLA SUA TERRA! PER COSA? PER ESSERE ESPOSTO IN UNA PIAZZA! GLI ALBERI SONO IL POLMONE DEL PIANETA IN CUI TUTTI NOI DOBBIAMO VIVERE, E NON È ACCETTABILE SRADICARLI DALLA LORO TERRA PER ESPORLI IN UNA PIAZZA! Non è la prima volta che viene sradicato un albero per essere esposto in piazza San Pietro e nonostante le proteste e le polemiche si è ripetuto ancora! Ora basta! Chiediamo che l'albero strappato alla sua terra NON VENGA ESPOSTO IN PIAZZA SAN PIETRO, e che al suo posto venga esposto un albero finto o altro ornamento, ma non un albero vivo sradicato dalla terra! Chiediamo al ministro per l'ambiente di evitarne l'esposizione. Altresì chiediamo a tutte le amministrazioni comunali delle altre città d'Italia di non esporre alberi veri nelle piazze (e di non farli sradicare per questo!) SRADICARE UN MAESTOSO ALBERO SECOLARE PER ESPORLO IN UNA PIAZZA È UNA FERITA PER LA NATURA E PER TUTTI NOI. E CI ASPETTIAMO CHE QUALCUNO INTERVENGA, SOPRATTUTTO DOPO IL DISASTRO AMBIENTALE E GLI INCENDI CHE HANNO DEVASTATO IL TERRITORIO DI VARIE REGIONI ITALIANE ("incendi e desertificazioni, il disastroso bilancio italiano: bruciati oltre 150mila ettari"). Solo quando l’ultimo albero sarà abbattuto e l’ultimo fiume avvelenato, solo quando non ci sarà più ossigeno per respirare, ci renderemo conto? Ruggiero Katia referente Avi Parma e Meta Parma (Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente). È stata aperta immediatamente una petizione: https://www.change.org/p/ministro-ambiente-basta-sacrificare-alberi-basta-alberi-sradicati-per-esporli-in-piazza

