andrea pimpini presenta il suo primo concerto in streaming

Sabato 30 Gennaio 2021 alle ore 18:00, il cantautore ANDREA PIMPINI terrà sul web il suo concerto in streaming “Andrea Pimpini Online Tour 2021”. Biglietti in vendita su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-andrea-pimpini-online-tour-2020-2021-112809648696 L’artista presenterà per la prima volta dal vivo tutti i brani presenti nel suo ultimo disco, “QUANDO CAMMINI PER STRADA” (Level Music / Warner Music Group - https://levelmusic.lnk.to/quandocamminiperstrada), e cover di altri artisti (Modà, Annalisa, Francesco Renga, Ultimo, ecc.) A proposito del live, Andrea afferma: “I concerti dal vivo mi mancano tantissimo. Non vedo l’ora che si possa tornare a organizzare eventi e concerti. Noi cantanti abbiamo bisogno del pubblico e penso che il pubblico abbia bisogno della musica. Il concerto in streaming del 30 Gennaio sarà un modo per riavvicinarci e ingannare l’attesa per il momento tanto atteso in cui potremo tornare a cantare e divertirci nelle piazze”. “Quando Cammini Per Strada”, prodotto da Andrea Pimpini, è un disco romantico, grintoso e un po' malinconico. L’album contiene 5 brani inediti: “Quando cammini per strada”, “Un sogno non svanisce”, “Amore ciao”, “Scusa” e “Un lungo viaggio”. Brani caratterizzati da una forte carica pop-rock, dall’inconfondibile voce di Andrea Pimpini e da testi semplici ma allo stesso tempo profondi. Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 31 Ottobre 2020 esce il nuovo album “Quando Cammini Per Strada”.