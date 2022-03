andrea zacchi: esce oggi il nuovo singolo "granate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“Granate” è il nuovo singolo di Andrea Zacchi, disponibile in tutti i digital store da oggi 11 marzo. Ascolta Granate https://smarturl.it/Granate Dopo quasi un anno dalla sua ultima uscita, il cantautore emiliano-romagnolo Andrea Zacchi torna con il nuovo singolo, dal titolo tanto attuale quanto suggestivo, “Granate”. Il brano parla del senso di solitudine e sconforto che ci affligge quando gli eventi ci piombano addosso. La nostra vita viene tempestata di problemi quasi insormontabili e difficoltà apparentemente irrisolvibili, e l’unica soluzione sembra quella di scappare in un mondo dove questi ostacoli non riescono a raggiungerci. Ma è davvero così che si affronta un mondo che sembra ergersi contro di noi? Forse la soluzione è guardare in faccia la realtà nella sua durezza, e non farlo da soli, ma con il fondamentale aiuto di chi sa stare al nostro fianco anche quando le cose si mettono male. A proposito di “Granate”, Andrea ne parla così: “Il brano si apre con una strofa acustica, quasi austera, ed evolve progressivamente in una ballad energica che con un mix di ritmo e suoni coinvolgenti riesce a dare la giusta carica, ricordandoci di non perdere mai la speranza, perché l’amore è la forza più grande”. BIOGRAFIA Andrea Zacchi, “il medico con la chitarra”, nasce a Castel San Pietro Terme (Bo), e da sempre coltiva le sue due più grandi passioni: la medicina e il cantautorato. Studia infatti Medicina, ma il suo amore per la musica non gli ha mai fatto smettere di suonare la sua chitarra. Andrea scrive e compone i suoi brani in italiano e in inglese. Partecipa ad alcuni contest, tra i quali la decima edizione del “Tour Music Fest”, dove riesce ad accedere ai Songwriter Camp presso il CET di Mogol. Negli store digitali e nel suo canale Youtube ha all’attivo due progetti di cover: “#1 Acoustic Covers” è il primo EP in cui Andrea raccoglie hit internazionali e le ripropone nel suo stile: chitarra, voce e loopstation. L’album è subito entrato sia nella classifica iTunes Top 200 Releases Italy Pop Chart che nella All Genre Chart. “#2 Acoustic Covers” ripercorre il successo del primo EP. Il primo inedito del cantautore, “Via Emilia”, esce il 24 Luglio 2020 ed è una dichiarazione d’amore per la propria terra, l’Emilia Romagna, e un omaggio ai grandi musicisti della regione. Il secondo singolo, “Eterni”, esce il 26 febbraio 2021. E’ una ballad romantica e malinconica, dalle sonorità eteree e contemporanee. Il brano nasce in un periodo tormentato, tra gli ultimi bagliori del giorno e le prime ombre della notte. E’ una riflessione su una perdita, quando ci si deve forzatamente staccare da qualcuno, nonostante si vorrebbe vivere senza una data di scadenza. E allora ci si aggrappa a ciò che rimane, ovvero la tenerezza dei ricordi e la certezza dell’amore. Contatti social: Instagram: https://www.instagram.com/andreazacchimusic/ Facebook: https://www.facebook.com/AndreaZacchiMusic/ Youtube: https://www.youtube.com/AndreaZacchiMusic Twitter: https://twitter.com/AndreaZacchi1 Spotify: https://open.spotify.com/artist/1vlivUwBkFmbdSbY0EzdPg Website: https://andreazacchi.com/