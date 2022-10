A Parma la nuova sede nazionale della Lipu: sostenibilità e cultura ecologica

Con la presentazione del nuovo studio sui "Rifugi climatici", ovvero le aree da destinare agli uccelli d'alta quota colpiti dai cambiamenti climatici, si inaugura sabato 15 ottobre 2022, a Parma, la nuova sede nazionale della Lipu. Denominata Casa Lipu, la struttura nasce dall'acquisto e dalla rigenerazione di un capannone industriale dismesso da anni e situato nei pressi della Stazione ferroviaria della città emiliana che già da tempo ospita il quartier generale dell'associazione. Grazie ad una grande donazione ad hoc, l'edificio è stato oggetto di una completa ristrutturazione edilizia, progettata dall'architetto Gianluca Mora che ha altresì diretto i lavori, comprendente il miglioramento energetico anche mediante il completo rifacimento degli impianti elettrico e idro-termo-sanitario, la sostituzione dei serramenti esterni con modelli a trasmittanza ridotta, l'inserimento di lucernari in copertura per massimizzare l'illuminazione e l'aerazione naturale, la realizzazione di un giardino per uccelli e insetti con recupero dell'acqua piovana, l'installazione a copertura di impianto di pannelli fotovoltaici per circa 20 Kw/h e altro ancora. Ne è scaturito un edificio di classe energetica A4, ovvero "ad altissima prestazione energetica globale". Alla sostenibilità ambientale si aggiunge la funzione di Casa Lipu, che ospita gli uffici nazionali della Lipu e sarà altresì un luogo di eventi, forum scientifici, incontri del network internazionale di BirdLife International e progettazione di attività per la conservazione della natura e la promozione della cultura ecologica. "Casa Lipu è ma una ragione di orgoglio per l'intera nostra associazione- dichiara Aldo Verner, presidente della Lipu-BirdLife Italia- che troverà in questa struttura un centro propulsivo motivante ed efficace. Il pensiero va alla nostra cara socia Adriana, che ha voluto regalare una casa alla Lipu e al tempo stesso ha sostenuto fondamentali azioni come quella di aiutare oasi e centri recupero in difficili momenti di taglio delle risorse pubbliche. A lei, anche in rappresentanza della generosità di tutti i sostenitori della Lipu, il nostro grande grazie".