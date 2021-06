Tutti i cani in cerca di famiglia a Parma

E' tempo di vacanze, ogni giorno leggiamo di animali abbandonati, o 'parcheggiati' in canili perché sono diventati un peso per i proprietari. Adottare un animale significa donare una possibilità, vi riempirà le giornate, vi darà quanto cercate: amore e allegria, affetto.

I pet del canile Municipale di Parma non vedono l'ora di conoscerti.

Pentola

Anni: 10 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: entrata in canile a Luglio 2011. Taglia grande, chippata, vaccinata, sterilizzata, testata filaria e leishmania negativi. No contesti caotici, adatta a contesti rurali. No cani femmina, valutabile con cani maschi previa prova di compatibilità. Si affida previo colloquio conoscitivo e percorso di conoscenza in canile.

Info: Canile comunale di Parma

Zoe

Anni: 8 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Bulldog inglese

Malattie: non presenti

Su di lei: classe 2012, entrata in canile a Giugno 2020. Taglia media, chippata, sterilizzata, vaccinata, testata filaria e Leishmania negativi. Meglio se figlia unica. No gatti. No bambini piccoli. Si affida previo colloquio conoscitivo e percorso di conoscenza in canile.

Info: Canile comunale di Parma

Jumbo

Anni: 10 anni circa

Sesso: maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: entrato in canile a Giugno 2020. Taglia grande, chippato, castrato, vaccinato e testato filaria e Leishmania negativo. Valutabile con altri cani, previa prova di compatibilità.

Info: Canile comunale di Parma

Canile comunale di Parma

Il canile comunale di Parma è situato nella struttura del Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma, che opera nella prima imprescindibile intenzione di dare riparo, conforto e cure ai tanti cani e gatti dispersi o senza dimora ritrovati nel territorio del nostro Comune. E’ composto dal Canile “Lilli e il Vagabondo”, dal Gattile “gli Aristogatti” e dalle Oasi Feline “Garfield” e Vicofertile.

In seguito ai provvedimenti presi del Governo causa COVID-19, l’Ufficio Anagrafe Animali d’Affezione, non riceve pubblico in presenza e funziona online (telefonicamente oppure per posta elettronica).

L’indirizzo di posta elettronica anagrafeanimali@comune.parma.it è a vostra disposizione per tutte le pratiche inerenti gli animali d’affezione.

E’ altresì possibile contattare i numeri telefonici 0521.218861 – 0521.031889 per informazioni ed istruzioni circa lo svolgimento di pratiche online, nei seguenti orari:

lun, mer: mattina: 08.30-13.00. pomeriggio 14.00-16.30 mar,gio,ven:mattina: 8.30-12.30- pomeriggio: chiuso sabato e domenica: chiuso

ATTENZIONE: IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO !?In osservanza delle prescrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, il nostro canile riceve il pubblico per le ADOZIONI SOLO SU APPUNTAMENTO.

Chi fosse interessato ad adottare uno dei nostri ospiti ha la possibilità di contattarci telefonicamente al numero 0521.218779 o al cellulare 340.7329642 anche con whatsapp o sms per prendere appuntamento. Obbligatorio indossare la mascherina, si invita ad usare gel disinfettante. Obbligatorio indossare la mascherina, si invita ad usare guanti e gel disinfettante

