LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE MANDANO UN MESSAGGIO AI CITTADINI In un periodo come quello attuale in cui nelle piazze riecheggiano cori di "libertà", mai come ora dovrebbe arrivare a ogni coscienza anche il grido di libertà di chi non può farsi sentire nè difendersi: gli animali. Gli animali che sono nelle gabbie, gli animali che non possono essere liberi, gli animali che poi vanno a morire nei mattatoi. Quello che sta accadendo dovrebbe far capire a tutti che anche gli altri vogliono essere liberi. Anche gli animali hanno diritto a poter vivere. Quello che stiamo facendo agli animali è orrendo. E se non combattiamo il male alla radice, non potremo essere mai nè davvero liberi nè al sicuro nemmeno noi. Nè in pace con la coscienza! Gli animali sono creature come noi, sentono il dolore, hanno paure e sentimenti. E soprattutto hanno voglia di vivere! Nessuno vorrebbe vivere in gabbia senza neanche potersi muovere fino ad andare a morire massacrato in un mattatoio. Che cosa stiamo facendo agli animali? Che cosa stiamo facendo agli altri? Apriamo gli occhi! Usciamo da questo massacro! Scegliamo il bene! Diventiamo vegani e lasciamo vivere anche gli animali. La libertà è un diritto di tutti. GO VEGAN! ANIMALI LIBERI E UOMINI LIBERI! SE NON ORA, QUANDO? Sarà questa l'era della consapevolezza? Noi ci auguriamo di si, per gli animali e per gli umani. Speriamo che questo messaggio arrivi al cuore di tante persone. Ci auguriamo di vedere presto tantissime persone nelle piazze anche per i diritti degli animali. Grazie. Katia Ruggiero referente Meta movimento etico tutela animali e ambiente Parma e Avi associazione vegani Parma