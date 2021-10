Bobi e Dobi, cagnolini in cerca di una casa

Ogni giorno leggiamo di animali abbandonati, o 'parcheggiati' in canili perché sono diventati un peso per i proprietari. Adottare un animale significa donare una possibilità, vi riempirà le giornate, vi darà quanto cercate: amore e allegria, affetto.

I pet del canile Municipale di Parma non vedono l'ora di conoscerti.

BOBI

Anni: 6 anni circa

Sesso: Maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Bobi, un concentrato di energia. Un cane alla ricerca della felicità, che ha voglia di scoprire il mondo e, per chi lo conosce perché no, potrebbe anche scalare una montagna . Un piccolo arrampicatore che vuole dire definitivamente Basta alla parola Canile. Lui però è anche altro, basta solo venire a conoscerlo e affrontare con lui un percorso di conoscenza, in modo che possa completamente affidarsi e finalmente andare a casa. Bobi, maschio classe 2015, entrato in canile a Luglio 2017. Taglia media, chippato, vaccinato e testato filaria. Si affida previo colloquio conoscitivo e percorso di conoscenza in canile. No solo fuori. Per avere informazioni su Bobi e gli altri ospiti della struttura scrivere un WhatsApp o un sms al numero 3407329642.

Info: Canile di Parma

DOBBY

Anni: uno circa

Sesso: Maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: cagnolino che anche se ancora molto giovane, la vita già non è stata semplice per lui. Si perché il piccolo Dobby è stato recuperato incidentato, e mai cercato. Ma le dade del canile si sono occupate di lui fin da subito e ora siamo pronti a trovargli casa. Un cagnolino dal carattere straordinario, pronto ad accompagnarvi in numerose avventure e come ci insegna in Harry Potter, sarà un compagno fedele a vita. Dobby, maschio classe Dicembre 2020. Taglia Medio/Piccola, chippato, vaccinato, testata filaria e leishmania negativi. Adatto a qualsiasi contesto. Valutabile con altri animali previa prova di compatibilità. Si affida previo colloquio conoscitivo e percorso di conoscenza in canile. Per avere informazioni su Dobby e gli altri ospiti della struttura scrivere un WhatsApp o un sms al numero 3407329642.

Info: Canile comunale di Parma