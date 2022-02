Convivenza urbana e amici a quattrozampe: dal 26 marzo al via il corso per proprietari di cani

Cani in città. I quattrozampe sono una presenza che si fa sempre più pervasiva in ambito urbano e radicata all'interno dei nuclei famigliari.

Per rendere più sicuro e maggiormente equilibrato il rapporto tra cittadini e animali d'affezione, tra una presenza massiccia di cani a Parma e la vivibilità dei suoi spazi pubblici a tutti o le giornate dei condomini l'Ufficio Benessere Animale, in collaborazione con l’Associazione “Impronte nell’Anima” e il sostegno di Ascom e Progetto Terziario Donna promuove un Corso di Formazione per proprietari di cani.

In co-organizzazione Comune di Parma, ufficio Benessere animale, Associazione Impronte dell’Anima e Ascom si sono poste l'obiettivo di un percorso per proprietari di cani che possa favorire la conoscenza dei temi basilari necessari ad una buona interazione fra uomo e animale.

Impronte nell'Anima si occupa di svariate attività in questo ambito a servizio della comunità, in particolare, dal 2015, di Interventi Assistiti con Animali e interessanti progetti di Pet Therapy sul territorio.

Impronte dell'Anima, a partire dal 26 febbraio (e nei quattro sabati mattina successivi dalle 10 alle 12)offrirà ai cittadini e alle cittadine di Parma, con il coordinamento del Settore Benessere Animale guidato dall'Assessora Nicoletta Paci, il Corso di Formazione per Proprietari di cani, che comprenderà incontri in presenza presso l'Auditorium Carlo Mattioli di Palazzo del Governatore,oppure online, sempre con docenti qualificati e professionisti, allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e animale, diffondere una cultura di rispetto verso gli animali e dei diritti-doveri dei proprietari di cani.

Dal 26 febbraio e poi il 5/12 e 19 marzo con lezioni teoriche (sempre di sabato dalle 10 alle 12) gli incontri si terranno a Palazzo del Governatoree il 26 marzo, nello stesso orario, verrà data la possibilità ai proprietari, con il loro amici cani di partecipare ad una "prova pratica" presso l'area cani nel verde di Parco del Dono.

Gli appuntamenti di aprile avranno, invece, come focus la straordinaria pratica della Pet Therapy. E' in programma un Seminario dal titolo “Pet’s Power” declinato in due sabati mattina, il 2 e il 9 aprile, che si svolgerà sempre online o in presenza a Palazzo del Governatore, nel quale verranno approfondite le conoscenze e le potenzialità dei fantastici co-terapeuti a 4 zampe e dei loro coadiutori, con l'ausilio di filmati di interventi già effettuati. In questo modo, sarà pertanto possibile conoscere le numerose attività e terapie assistenziali (attuali e future) portate avanti dall’Associazione con il supporto dei Pets e della sua Equipe multidisciplinare, formata da professionisti che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono al miglioramento sia del benessere delle Persone che degli aspetti relazionali affettivi, fisici, cognitivi e motori grazie alla relazione che si instaura con l’animale.

Al termine del Corso e del Seminario verrà rilasciato un Certificato di frequenza che consentirà ai partecipanti di portare le conoscenze apprese sul campo.

“Studi scientifici hanno ampiamente dimostrato che gli animali si connettono con lo stato emotivo delle persone in modo quasi immediato, proprio mostrando il desiderio di alleviare sofferenze e tristezza e di dare conforto – ha affermato Marta Viappiani, Psicologa e Psicoterapeuta, Referente d’Intervento e Responsabile di Progetti EAA e TAA dell’Associazione Impronte nell’Anima e membro del Gruppo Terziario Donna Parma – Grazie alla pet therapy e al contatto con gli animali, è quindi possibile creare un clima disteso e collaborativo che contribuisce non solo ad aumentare i tempi di attenzione e concentrazione degli individui, ma anche a diminuirne lo stato di ansia, migliorando così le aree emotive, sociali e comportamentali degli stessi.L’obiettivo – ha aggiunto - è quello di informare e avvicinare al mondo degli Interventi Assistiti con Animali (pet therapy) tutte le persone che desiderano approfondire la loro conoscenza e il loro interesse verso il mondo animale”.

“Il Corso di formazione che co-organizziamo insieme all’associazione “Impronte dell’anima”, è per noi molto importante – ha affermato l’Assessora Nicoletta Paci – in quanto formalizza un impegno che abbiamo preso attraverso il nostro nuovo Regolamento per il Benessere animale e cioè educare la cittadinanza ad una migliore interazione fra persone/animali che sottolinei e renda espliciti i diritti/doveri di entrambi. Tutto questo nell’ottica di un miglioramento della nostra società, attenta ai diritti e al rispetto di tutte le creature che la compongono. E gli animali di compagnia sono sempre più membri di tale società e delle nostre famiglie.”

“È con estremo piacere ed entusiasmo che sosteniamo i progetti di Impronte dell’Anima - hanno commentato Ilaria Bertinelli, Presidente Terziario Donna Parma, e Cristina Mazza, Responsabile del Progetto Terziario Donna Parma e Vice Direttrice di Ascom – Il nostro Gruppo e l’Associazione condividono infatti gli stessi valori, tra cui l’importanza del benessere fisico e psicologico della persona in un’ottica di cultura trasversale. Crediamo che sia proprio questo il vero valore aggiunto del progetto: coinvolgere figure sanitarie e professionisti di diversi settori, oltre ai nostri amati amici a 4 zampe, per raggiungere l’obiettivo comune di fare del bene alla comunità”.

Per informazioni e iscrizioni al Seminario o ai corsi, scrivere a: Segreteria Associazione Impronte nell’Anima - improntenellanima@yahoo.it