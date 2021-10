Garante tutela degli animali: presentata ufficialmente Gabriella Meo

La Garante per gli animali – spiega l’Assessora Paci – avrà un ruolo e sarà un riferimento importante per la rete di volontariato che, con diverse specificità, si occupa di tutela degli animali, che poi è il fine che persegue il nostro Settore

Gabriella Meo, la nuova Garante per la tutela degli animali del Comune di Parma è stata presentata ufficialmente stamattina dal Sindaco e dall’Assessora Nicoletta Paci. Forte di un curriculum di spessore e di autorevoli esperienze, nell’ambito della tutela dell’ambiente e della difesa dei diritti degli animali, la nuova Garante per la tutela degli animali del Comune di Parma, Gabriella Meo, è stata presentata ufficialmente nella Sala Stampa del Municipio prima di iniziare la sua attività nell’ambito del Settore Benessere Animali. Il Regolamento Comunale sul Benessere Animale ha istituito una nuova figura specialistica che collabora con l’Amministrazione comunale ai fini di assumere iniziative e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela degli animali, interagendo con le Associazioni e con gli Enti coinvolti.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Federico Pizzarotti, che ha dichiarato: “Il Garante è una figura istituzionale prevista dalle nostre linee di mandato che testimonia la sensibilità di Parma verso il mondo animale. A Gabriella Meo auguro di cuore un buon lavoro, sono convinto che saprà dimostrare tutta la sua professionalità ed esperienza in un ambito così delicato e importante”.

“La Garante per gli animali – spiega l’Assessora Paci – avrà un ruolo e sarà un riferimento importante per la rete di volontariato che, con diverse specificità, si occupa di tutela degli animali, che poi è il fine che persegue il nostro Settore. Le esperienze professionali e il suo carattere aperto ci fanno intuire quanto prezioso potrà essere il suo apporto in un settore che vuole promuovere un corretto rapporto con gli animali in ambito urbano”.

Soddisfazione è stata espressa dalla nuova Garante per tutela degli animali del Comune di Parma, Gabriella Meo, che ha ringraziato l’Amministrazione ed ha dichiarato: “Sono consapevole delle difficoltà e dell’impegno che richiederà questo ruolo. Del resto, il tema del benessere animale è un tema costante della nostra comunità ed è pertanto necessario occuparsene anche insieme alle associazioni di volontariato che da sempre svolgono questo compito”.

L’Assessora Paci ha fatto anche un aggiornamento delle attività in essere o in procinto di partire per quanto riguarda l’Ufficio Benessere animale. Nelle prossime settimane si terrà un aggiornamento sul Regolamento destinato alla Polizia Municipale, mentre proprio oggi ci sarà un corso per i volontari che fanno parte del Nucleo Difesa Animale; a breve poi la partenza di un primo modulo destinato a chi deve conseguire il Patentino “Cane speciale”, per la conduzione di cani le cui razze sono indicate nel Regolamento; è inoltre prevista una giornata di “Porte aperte al microchip”, entro la fine di novembre, per dare modo ai proprietari di gatti di poter micro-chippare gratuitamente i propri animali per una maggiore sicurezza soprattutto per gli esemplari che escono liberamente.

Altre novità sono una campagna pubblicitaria per i cittadini a supporto di una serena convivenza “Cittadino/animale”, un percorso informativo in collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari, dedicato ai temi principali che si trovano ad affrontare i proprietari di animali domestici: Alimentazione, Cura della salute, Corretti Comportamenti educativi.

Ci sarà poi una giornata aperta dedicata al Polo integrato animali, momento in cui i cittadini potranno conoscere la realtà del nostro canile/gattile e gli animali in esso ospitati, oltre ad una azione informativa per favorire le adozioni sul territorio.

La Garante per la Tutela degli Animali è stata eletta, così come prevede il Regolamento, con votazione segreta. Resta in carica tre anni ed opera a titolo gratuito. l suo compito si sostanzierà in rapporto all’Assessorato ed all’Ufficio Benessere Animale del Comune e con gli uffici del Comune coinvolti in attività che siano legate alla salvaguardia, alla sopravvivenza ed al benessere degli animali sul territorio di Parma. Potrà promuovere iniziative, in collaborazione con il Comune, a favore della tutela degli animali e promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti e favorirà le relazioni e le collaborazioni con le associazioni di volontariato del territorio. Tra le sue prerogative anche quella di favorire iniziative per valorizzare il Polo Integrato Animali di Affezione