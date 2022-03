Il Comune dalla parte degli animali: tre campagne per il benessere animale

Incentivare le adozioni di cani e gatti, arginare il maltrattamento e sollecitare il rispetto delle regole di buona convivenza in città, sono tre grandi temi che l'Ufficio Benessere Animale del Comune di Parma adotta per una campagna di comunicazione e sensibilizzazione su tutta la città volta al benessere animale.

Presentati questa mattina dall'assessora Nicoletta Paci le campagne "Due cuori e una capanna", "Anche la solitudine è abbandono", "Raccoglila sempre" che entreranno in campo con una copertura estesa, su tutta la città con affissioni e pagine sui quotidiani con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema centrale come quello del benessere animale.

"Ci rivolgiamo al benessere degli animali, dei loro proprietari e dei cittadini che non devono subire comportamenti non corretti messi in atto da coloro che hanno un animale domestico - ha detto l'assessora Paci -. Adottare deve essere una scelta consapevole implica impegno, dedizione, risorse economiche e tempo da dedicargli. Questa iniziativa si affianca ai progetti che stiamo portando avanti: continua il corso di formazione 'Convivenza urbana e amici a quattro zampe' in collaborazione con l’Associazione 'Impronte nell’Anima' un percorso rivolto ai proprietari di cani per favorire la conoscenza dei temi basilari necessari ad una buona interazione fra uomo e animale. Partirà a breve una collaborazione con le scuole con un progetto sperimentale di avvicinamento al rapporto con gli animali rivolto agli alunni e inizierà il corso per il conseguimento del 'patetino' per i propietari razze pericolose".

La tutela degli animali è un preciso dovere civico. Nel periodo che stiamo attraversando, critico e instabile, il tema del benessere degli animali ha ampliato la declinazione delle problematiche inerenti alle adozioni consapevoli, ai maltrattamenti ma anche ai ''non trattamenti' e alla non cura.

Il tema delle tre campagne è proprio rivolto a dare maggior consapevolezza a chi adotta, o sceglie un animale da inserire nella propria famiglia che la solitudine è essa stessa abbandono: "Prendilo solo se hai tempo da dedicargli". La scelta di vivere con un animale non deve mai essere dettata dall'impulso, ma deve essere una scelta consapevole poiché farà parte della nostra vita. I cani sono animali da branco e il loro isolamento sociale crea gravissime sofferenze e problematiche comportamentali. La vita media di un cane e di un gatto è 10 anni, quindi ci deve essere la consapevolezza che la scelta implica amore e dedizione e, perchè no, anche di sacrificio del proprio tempo, delle proprie risorse economiche e delle proprie energie per permettergli una vita di buona qualità da trascorrere insieme.

"Due cuori e una capanna" un’iniziativa volta a promuovere le adozioni con uno slogan rubato dal famoso proverbio che sta proprio ad indicare quanto sia meraviglioso adottare, quanto sia un'azione virtuosa che, oltre a dare una nuova casa a tanti animali, fa tanto bene anche al cuore bene di chi adotta .

In particolare l'adozione di uno dei tanti animali adulti che affollano i canili e i gattili di tutta Italia e, anche quello di Parma, ha anche un preciso significato sociale: dare una possibilità a chi ne ha meno e per il quale davvero bastano ''due cuori e una capanna''.

La terza campagna ''E' più bello passeggiare con lui in una città pulita: raccoglila sempre'' è dedicata alla possibilità che, rispettando le regole, si possa avere una serena e sana convivenza cittadina e quindi un derivante rispetto degli animali che non vengono vissuti come un problema ed un limite da chi non li ha. L'educazione civica è fondamentale proprio perchè, oltre ad essere un obbligo di legge, la raccolta delle deiezioni evita di vivere situazioni assolutamente degradanti per i quartieri, i parchi, i luoghi di ritrovo della nostra città.

Ecco la calendarizzazione affissioni

8/3 - 21/3 "Due cuori e una capanna"

5/4 - 19/4 "Anche la solitudine è abbandono"

3/05 - 17/05 "Raccoglila sempre" campagna contro le deiezioni

Pagine dedicate su Gazzetta di Parma

11/03/2022 “Due Cuori e una capanna”

17/04/2022 “Anche la solitudine è abbandono”

03/05/2022 “Campagna Raccoglila sempre”