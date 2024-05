Oh My Dog, il primo asilo per cani al chiuso della Regione è a Parma

"Sì, è a tutti gli effetti un asilo per cani". Così Aris Briselli, socio di Aline Bassani, parla con orgoglio dello spazio pensato e dedicato agli amici a quattro zampe. Il primo asilo per cani al chiuso in Regione è a Parma, in via Tazio Nuvolari 28. Oh My Dog fornisce ai cani la possibilità di socializzare e scaricarsi "che sono, diciamo, le cose basilari per i nostri animali - dice Briselli -. Questo è uno spazio che serve ai cani per stare con gli altri. Essendo animali da branco, hanno bisogno di tutto questo per equilibrarsi. Apriamo alle otto del mattino, ma la gente può venire all’orario che preferisce ed è tutto studiato per l'inserimento. I cani vengono da noi con continuità perché, per la socializzazione, serve proprio questa. Il nostro è un asilo suddiviso in classi: c’è la classe dei piccoli, vale a dire cani di piccola taglia e quella dei grandi. Vivere in branco significa anche stare alle regole e il periodo di inserimento serve proprio a questo, a fissare delle regole. Il primo approccio serve per una valutazione complessiva e per capire dove intervenire. Sull’ansia di distacco o sulla socializzazione, che sono le due situazioni più compilcate da risolvere. La prima ora di inserimento è gratuita. Il costo? Più lo porta e meno spende. Una media? Si va dai 2 euro ai 5 euro all’ora".