Open day al Polo animali d'affezione Lilly e il vagabondo

Domenica 7 Novembre le porte del canile di Via Melvin Jones si apriranno a tutta la città con la speranza di aprire presto tante gabbie-cuccia, e per mostrare la qualità e la professionalità del lavoro messo in campo nella preziosa attività che quotidianamente il polo integrato comunale dedica agli animali senza casa di Parma.

Far conoscere gli esemplari che cercano famiglia è l'obiettivo che si propone l'open domenicale che, il prossimo 7 novembre, condurrà il pubblico tra box, aree sgambamento e l'illustrazione dell'organizzazione della struttura, dell'addestramento e il trattamento dei cani, oltre a mostrare una gestione che conta su operatori specializzati, appassionati volontari e le associazioni che qui operano.

"E' una proposta a misura di famiglia. Un momento di incontro con animali che possono diventarne parte dopo una storia tutta loro, senza essere nati ed allevati a scopo di lucro" dice l'Assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci "gli open day d'autunno spesso riguardano proposte studio o formative, credo che anche il nostro canile possa insegnare tanto. Il 7 novembre vogliamo far conoscere questo servizio pubblico a tutta la città, mostrare quale legame davvero speciale possa nascere da un'adozione e soprattutto aver chiare le condizioni idonee per far entrare un cane nella nostra vita, senza il rischio di successiva rinuncia o di comportamenti inadeguati. Il Canile è uno strumento che regola e tutela il benessere dei nostri amici a quattro zampe che vivono a Parma, così come il capillare lavoro sul territorio del Settore Benessere Animale e di NDA (Nucleo Difesa Animali)". ì

Oltre a tanti bellissimi gadget e ad un buffet d'autunno per i partecipanti, ai bambini verrà data la possibilità di regalare al canile un loro disegno e di conoscere da vicino gli ospiti pelosi.

Obbligatoria esibizione del Green Pass e l'uso della mascherina che dovrà essere indossata anche se in luogo aperto.

Per questioni organizzative non è possibile portare i propri animali domestici nella struttura Canile Municipale di Parma "Lilly e il Vagabondo", Via Melvin Jones 19/A, Parma