Il primo ospedale pubblico per cani e gatti. Primo di una lunga serie?

A Roma nascerà il primo ospedale pubblico per cani e gatti. Vi saranno diversi reparti: dall?accoglienza al ricovero, degenza e anche sala operatoria.

Un progetto unico e molto rilevante nato per assicurare assistenza agli animali malati e bisognosi, e che verrà realizzato alla Muratella, ossia lo storico canile di Roma situato in via della Magliana.

Il progetto dell'ospedale pubblico per cani e gatti

Il nuovo progetto, per il momento, sarà dedicato esclusivamente agli animali ricoverati nei canili comunali della città, con l?obiettivo di curarli e prepararli per essere adottati.

Ovviamente, secondo quanto riporta l?assessora all?Ambiente, Sabrina Alfonsi, la prospettiva a lungo termine è di allargare ed estendere l?accoglienza e le cure anche agli animali domestici di tutti i residenti.

Quando inizieranno i lavori? I lavori per la realizzazione del primo ospedale pubblico per cani e gatti di Roma inizieranno nel 2023, grazie a fondi pari a 3,5 milioni; mentre, già alla fine dell?estate, invece, sarà completato l?intero progetto grazie a un finanziamento di circa 150 mila euro.