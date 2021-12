Pelosi sotto i flash per la IV edizione di A-mici Cani

Sono stati Ercolino e Oliver i modelli pelosi che nel pomeriggio si sono lasciati fotografare insieme al primo cittadino Federico Pizzarotti, all'Assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci e ai Consiglieri Barbara Cacciatore e Leonardo Spadi.

L'iniziativa A-Mici Cani ha compiuto la sua IV edizione dando la possibilità ai parmigiani di scattare una foto ricordo natalizia sotto l'albero con l'allestimento di un vero e proprio photoset dedicato.

"E' un momento per dare valore allo speciale rapporto che si instaura in una famiglia nei confronti dell'animale d'affezione che vive con lei" ha commentato Nicoletta Paci "come ogni anno abbiamo distribuito gadget e raccolto, grazie alla disponibilità delle volontarie del canile, offerte per gli animali che non hanno la fortuna di averne una. Gli animali fanno parte delle nostre vite, richiedono impegno e responsabilità questo appuntamento nel periodo natalizio vuole valorizzare proprio questo legame famigliare"

Tutte le foto scattate sono pubblicate sul profilo Facebook del Canile Comunale Lilli e il Vagabondo.