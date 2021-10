Pina ed Effo ti aspettano

Ogni giorno leggiamo di animali abbandonati, o 'parcheggiati' in canili perché sono diventati un peso per i proprietari. Adottare un animale significa donare una possibilità, vi riempirà le giornate, vi darà quanto cercate: amore e allegria, affetto.

I pet del canile Municipale di Parma non vedono l'ora di conoscerti.

EFFO

Anni: 2 anni

Sesso: Maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Effo, un concentrato di bellezza, energia ed intelligenza. Un vero e proprio diamante insomma, che è stanco della vita in un box di canile. Un cane che ha veramente una super testa, che ci conferma giorno dopo giorno. Effo è adatto a qualsiasi contesto, perché lo spazio di cui ha bisogno è quello vicino al suo umano. E che sia per sempre. Effo, maschio classe Agosto 2019. Taglia Media, chippato, vaccinato, testato filaria e leishmania negativi. Adatto a qualsiasi contesto. Valutabile con altri animali previa prova di compatibilità. Si affida previo colloquio conoscitivo e percorso di conoscenza in canile. Per avere informazioni su Effo e gli altri ospiti della struttura scrivere un WhatsApp o un sms al numero 3407329642.

Info: Canile di Parma

PINA

Anni: 11

Sesso: Femmina

Genere: Meticcio

Malattie: positiva alla filaria.

Su di lei: C'è poco da dire su questa cagnolotta. Qui in struttura siamo ormai tutti innamorati di lei. Non c'è persona che passi davanti ai suoi occhi inosservata e che possa quindi sfuggire alla sua richiesta di coccole. Di quello che può essere il suo trascorso non sappiamo nulla, poiché recuperata senza chip. Quello che sappiamo però è che ha circa 11 anni, ma solo anagraficamente parlando, perché la dolce Pina ha ancora le energie e la testardaggine di un cucciolo, è una diversamente giovane ecco. Poi però (perché purtroppo c'è un però) arriva il risultato del test dell'esame della filaria, e la parola che ognuno di noi qui spera di non leggere mai: Positiva. Pina risulta positiva alla Filaria, questo ci abbatte molto; noi però, cara e dolce Pina, ci speriamo davvero che tu possa trovare una famiglia che si prenda cura di te, che vada oltre la tua età, oltre la tua malattia, che ti farà sentire desiderata e amata. Pina, femmina classe 2010, entrata in canile a Luglio 2021. Taglia medio-piccola, chippata, vaccinata, testata filaria Positiva e leishmania negativa. Per avere informazioni su Pina e gli altri ospiti della struttura scrivere un WhatsApp o un sms al numero 3407329642.