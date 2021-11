Polizia Locale a scuola di “Benessere animale”: si è svolto nella sede del Corpo di Polizia Locale di via del Taglio il corso di aggiornamento riservato agli agenti del Corpo con un focus particolare sul Regolamento Comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali.

Si è trattato di un momento di formazione, di approfondimento e di confronto. Il corso è stato tenuto dal personale dell’Ufficio Benessere Animale, per cui erano presenti la dirigente Simona Colombo e la referente dell’ufficio, Moira Balbi.

Soddisfazione è stata espressa dai partecipanti, dall’Assessora al Benessere Animale, Nicoletta Paci, e dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale, Michele Cassano, che hanno preso parte all’iniziativa.

"Ringrazio tutti i partecipanti e l'intero Corpo di Polizia Municipale per il ruolo fondamentale che rivestono anche per ciò che riguarda il rispetto delle regole e delle leggi riguardanti il benessere Animale – ha sottolineato l’Assessora Paci. Questo corso informativo è anche una occasione di incontro per un tema di grande rilevanza, in una città come la nostra che conta circa 20 mila animali d'affezione iscritti alla anagrafe comunale."

“Parma è una città attenta al benessere degli animali, per una civile convivenza, ordinata e regolamentata nel rapporto tra cittadini ed animali stessi – ha rimarcato il Comandante Michele Cassano – e gli agenti della Polizia Locale contribuiranno a fare in modo che questo rapporto continui e si consolidi anche grazie alla partecipazione a questo corso”.

Per info: ’UfficiBenesserAnimale https:/ /www.comune.parma.it/ benessereanimale/

Regolamento Comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali (disponibile al link: https://tinyurl.com/ 387hxuc3)