"Salviamo Riù, il gorilla triste": la petizione è partita da Parma

L'associazione Meta Parma, impegnata nella tutala degli animali, ha recentemente lanciato una petizione diretta allo Zoosafari. Il tema riguarda un gorilla di nome Riù, che - a detta dei proponenti - dovrebbe uscire dalla struttura. La stessa petizione, pubblicata su change.org, attualmente, sfiora le 60.000 adesioni.

La storia di Riù

"Riù è rinchiuso da tantissimi anni in uno zoo. - Si legge nell'istanza - Lo chiamano il gorilla triste, perchè la sua espressione non lascia dubbi: Riù è infelice, è tristissimo".

"E' stato catturato da cucciolo in Kenya, nel lontano 1975, e venduto ad un circo insieme al suo compagno di nome Pedro - Prosegue - Nel 1994 i due vennero spostati e rinchiusi nello zoo pugliese, dove Pedro morì nel 2008. Da quando il suo amico non c'è più, Riù vive completamente solo e depresso".

"Chiediamo che venga liberato - tuonano i proponenti - è anziano, non si può più temporeggiare, non lasciamo che muoia nella sua infelicità".

"Il direttore dello zoo pugliese, si renda disponibile a cedere Riù per poterlo portare in un luogo migliore, e farlo finalmente uscire dalla sua gabbia di vetro. Lui è un gorilla, non una star da tenere in vetrina".

"Gli animali allo zoo non si divertono. - Conclude la petizione - Mandiamo intanto anche un appello alle associazioni animaliste, ai rifugi, alle aree protette ed ai santuari, affinchè chi ne abbia la possibilità si renda ufficialmente disponibile per ospitare Riù in un luogo migliore e rispettoso della sua dignità, e non più in uno zoo nè in un circo".