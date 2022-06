L’Università di Parma nella missione della Regione Emilia-Romagna negli Stati Uniti

L’Università di Parma negli USA con la Regione Emilia-Romagna, nella missione regionale sulla costa orientale (Boston, Filadelfia e New York) organizzata per rafforzare innovazione e imprenditorialità nel settore agroalimentare e della ricerca medica e farmaceutica. Da anni, infatti, la Regione considera gli Stati Uniti e in generale il Nord America un’area di interesse strategico dal punto di vista economico e in termini di innovazione.

L’Ateneo ha partecipato alla missione, dal 12 al 17 giugno, con i docenti Erasmo Neviani, coordinatore del Food project, Simone Baglioni, Delegato del Rettore per la ricerca europea e internazionale, e Fabio Sonvico, per il Centro Biopharmanet-Tec. Con la sua partecipazione, l’Università di Parma dimostra di essere parte attiva del progetto regionale.

La missione, in coerenza con la strategia nazionale e i programmi per l’internazionalizzazione Go Global Next 2021 e MadeinER-USA, ha avuto due obiettivi sostanziali:

incrociare il valore della conoscenza e delle competenze e la capacità di produrre e competere a livello internazionale di entrambi i territori (Emilia-Romagna e Nord America) mediante l’organizzazione di opportunità di scambio in diversi ambiti tematici (Big Data e AI, Agricoltura 4.0, Agroalimentare e Scienze della vita)

promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione per sostenere ed espandere le opportunità di collaborazione e di investimento e rafforzare l’immagine della Regione come polo internazionale della ricerca scientifica e tecnologica.

In ambito agroalimentare, la missione ha puntato a consolidare le forti relazioni con il mondo politico, imprenditoriale e accademico locale per supportare le aziende emiliano-romagnole nel loro percorso di accesso al mercato USA.

New York è considerata una città fondamentale per lo sviluppo del made in Italy, sede di un ecosistema della ricerca, dell’innovazione e di startup di crescente interesse. Già oggetto nel passato di importanti eventi culturali, enogastronomici e istituzionali promossi dalla Regione, ospita la Summer Fancy Food, fiera di grande interesse per le imprese.

Boston è considerata un hub mondiale di innovazione nel settore sanitario e delle scienze della vita. La Regione Emilia-Romagna, nel 2021, ha realizzato il Bridging Innovation Program – Digital Health – Boston 2021, che ha dato l’opportunità a imprese, startup e laboratori di ricerca dell’ecosistema regionale di avviare processi di internazionalizzazione verso quest’area. La visita ha avuto l’obiettivo di approcciare l’area anche da un punto di vista istituzionale e rafforzare i legami nati attraverso il programma.

Infine, in occasione della firma a Philadelphia di un’intesa con il Governo della Pennsylvania, si sono svolti incontri con alcune realtà imprenditoriali e del mondo della ricerca e dell’innovazione, per rafforzare le relazioni e individuare settori prioritari su cui instaurare sempre più strette collaborazioni a vantaggio di entrambe le aree geografiche, soprattutto nei settori scienze della vita, farmaceutico e agroalimentare