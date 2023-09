Opportunità di Lavoro presso I&G Edilizia su Fune in Provincia di Parma

L'azienda, I&G Edilizia su Fune SRL, società fondata a gennaio 2023 a Fidenza sta attualmente cercando nuovo personale per espandere e rafforzare il nostro team nel settore edile di Parma e provincia. Attualmente, offre le seguenti opportunità di lavoro:

- 5 Figure Commerciali: Cerchiamo individui motivati con esperienza nel settore delle vendite e un interesse per l'edilizia.

- 10 Operatori su Fune da Formare: Non è richiesta esperienza precedente, ma cerchiamo persone desiderose di apprendere e crescere nella professione dell'edilizia in quota. Tutti i dettagli sulle posizioni, inclusi requisiti e responsabilità, sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo:

https://www.ediliziasufunesrl. it/entra-in-ig-edilizia-su-fun ...



Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2023. Per ulteriori informazioni o domande, il nostro team può essere contattato al numero verde 800032838 o all'indirizzo email info@ediliziasufunesrl.it. Ringraziamo per l'attenzione e l'interesse nei confronti di I&G Edilizia su Fune srl. Alleghiamo comunicato stampa e riferimenti aziendali in pdf al seguente indirizzo: https://www.ediliziasufunesrl. it/comunicato-stampa/