Progetta il tuo futuro con My English School: Build Your Career

Un mese di inglese gratis, per migliorare da subito il proprio profilo occupazionale ed entrare nel mondo del lavoro col piede giusto: torna anche quest'anno Build Your Career, il mese che My English School dedica interamente a chi cerca impiego e agli studenti universitari. Per loro MyES ha anche elaborato un calendario di iniziative - utili, aperte a tutti e completamente gratuite - che per tutto il mese di marzo si terranno online e nelle sedi My English School. All’iniziativa nazionale aderisce anche My English School Parma, che per questa occasione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Parma. Per le giornate del 22 e del 28 marzo sono in programma due imperdibili appuntamenti con alcuni esperti in vari settori: - Mercoledi 22 marzo ore 18 Importance of English in the sporting sector interview, con la partecipazione di un giornalista sportivo che intervista un collega e un dipendente del Parma Calcio -

Martedì 28 marzo ore 18 Meet the expert, incontro con l’agenzia per il lavoro E-Work che spiegherà cosa richiedono oggi le aziende e come svolgere un colloquio che lasci il segno. Inoltre durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di sottoporre il proprio curriculum e sostenere dei veri e propri colloqui. Il successo e i numeri delle edizioni precedenti di Build Your Career parlano chiaro: mettere in risalto la propria professionalità è una sfida non da poco! Avere la giusta preparazione, soprattutto in termini di know-how su come affrontare i colloqui, la ricerca di lavoro e il curriculum in lingua inglese è ormai irrinunciabile. My English School ha la certezza che basti un mese per progettare e costruire il proprio futuro: fondamentale innanzitutto potenziare il proprio inglese, grazie a un mese omaggio di lezioni e attività in lingua che MyES regala agli studenti universitari e a chi è in cerca di un impiego. Ma non finisce qui: attraverso 4 giornate di workshop e laboratori web, verranno approfonditi tutti gli aspetti cruciali riguardanti la job search e l'ingresso nel mondo del lavoro.

L'appuntamento è online per giovedì 9 marzo, giovedì 16 marzo, mercoledì 22 marzo, martedì 28 marzo, date nelle quali si approfondiranno le tematiche relative alla stesura del curriculum, le candidature, le certificazioni linguistiche e il colloquio di lavoro in inglese (sì, anche quello via Zoom!). Per finire, sempre nell’ambito di Build Your Career, My English School darà la possibilità di sostenere gratuitamente l'esame per il LanguageCert, la certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR: un regalo extra a fronte dell'iscrizione a un corso di inglese al termine del mese omaggio, durante il quale testare in prima persona l'efficacia del metodo MySmart English®. Un approccio didattico di altissimo livello, che garantisce risultati immediati e duraturi e che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, sotto la guida di insegnanti madrelingua certificati. A ciò si aggiunge l'atmosfera rilassata che si respira nella sede di via Provesi 3A: tratto distintivo delle scuole My English School sono gli ampi open space dall’aria informale e amichevole, che favoriscono la socializzazione e l'apprendimento. Per prenotare il tuo mese di inglese omaggio o la tua attività Build Your Career, o se vuoi saperne di più sui corsi di inglese a Parma, contatta la sede MyES al 0521 240356 o tramite Wapp al 3714325650, oppure passa a trovarci in via Provesi 3A dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21 e il sabato mattina dalle 9 alle 13.