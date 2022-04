Pulizie di primavera: i cittadini con Plastic Free Odv ripuliscono la zona circostante il Parma Retail

Il patto di collaborazione ,“Pulizie di Primavera”, ha realizzato una raccolta di rifiuti in collaborazione con Plastic Free ODV Onlus e Iren Ambiente, con l'obiettivo di contrastare il littering, ossia il fenomeno dell’abbandono incivile di rifiuti nelle zone urbane.

Oltre 50 volontari in azione per ripulire la zona circostante il Parma Retail con il coordinamento della sezione provinciale di Plastic Free (Pietro Ghidini, Caterina Tardini, Ruben Manco e Lucia La Rosa) in un vivace evento di clean up.

Plastic Free Onlus è l’associazione di volontariato nata per sensibilizzare le persone in primis sull’uso della plastica e degli effetti nocivi sull’ambiente, occupandosi anche di organizzare momenti di raccolta di rifiuti di ogni tipo abbandonati incivilmente negli spazi urbani e di promuovere incontri nelle scuole per creare maggiore sensibilità ambientale nei giovani. Pietro Ghidini, presidente della sezione di Parma dell’Associazione, riferisce che sono stati raccolti 650 KG di rifiuti di ogni genere, alcuni sotterrati e abbandonati da decenni ed esprime grande soddisfazione per il successo della giornata.

I volontari non si sono limitati solo a raccogliere i rifiuti disseminati lungo le strade, ma hanno differenziato i rifiuti fra plastica e indifferenziato, preparando i sacchi appositi in punti di raccolta per Iren Ambiente.

Plastic Free è riconoscente per il sostegno alle organizzazioni, aziende e singoli cittadini che sostengono la loro causa comune Sandra S.p.A., Ara 1965 S.p.A., Cerve S.p.A., C.C.P. Italiana S.r.l., Faes S.r.l., Novotel Parma Centro, Studio Capitani Picone, Carlo Alberto Coperchini, Gruppo i Monnezzari, Gruppo Ecoboosters.