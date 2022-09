Sp 95: limite dei 50 km orari tra la Via Emilia e La Fratta

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il limite di velocità di 50 km/h lungo la strada provinciale 95 di Montechiarugolo per l’intero tratto di competenza provinciale, dall’innesto della Via Emilia alla località La Fratta, nei comuni di Parma e Montechiarugolo, da oggi venerdì 30 settembre 2022, e comunque dall’installazione dei relativi segnali.



La misura si è resa necessaria per aumentare la sicurezza dei mezzi in transito perché:

- la carreggiata non presenta dimensioni tali da consentire il tracciamento della linea longitudinale di separazione dei sensi di marcia;



- il tratto di strada è privo di banchina stradale, ha barriere di protezione non adeguate e presenta diverse deformazioni del piano viabile, numerose intersezioni e curve;- i mezzi che percorrono quel tratto di strada raggiungono velocità sostenute.