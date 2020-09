Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Associazione Culturale Parmafotografica è lieta di presentare, con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna-Assemblea Legislativa, Comune di Parma, Università degli Studi di Parma - Dusic, e Diocesi di Parma, Anteprima Festina Tarde - “Storie di luoghi dimenticati”, esposizione di fotografie del genere Urbex, come anteprima alla rassegna Festina Tarde – affrettati lentamente, un progetto ufficiale del ciclo di eventi promossi per Parma2020+21 Capitale Italiana della Cultura. Anteprima Festina Tarde aprirà a Palazzo Pigorini Venerdì 2 Ottobre alle ore 10,00. La mostra è curata dai tre fotogra Manuela Arcari, Antonio Piazza, Alessandro Pioli, soci di Parmafotografica e membri attivi del Comitato Organizzativo del progetto. Oltre cento scatti esposti nelle suggestive sale di questo storico palazzo, realizzati da valenti autori italiani e internazionali, specializzati in fotogria UrbEx; uno specchio di grande suggestione su luoghi abbandonati, per portare alla luce tesori nascosti ai più, e come gesto simbolico di denuncia di quanto valore artistico non dovrebbe essere lasciato a sé stesso e allo scorrere inesorabile del tempo. Festina Tarde – affrettati lentamente vedrà il proprio compimento nell’autunno del 2021, periodo in cui si svolgeranno tutte le attività proposte per il progetto, da un’idea della Dott.ssa Annalisa Mombelli, e con la partecipazione di: Corale Città di Parma, Associazione Culturale MP Ideograms, Università di Parma-Dusic, Diocesi di Parma, Chiesa di San Rocco. Si ringrazia Stamperia s.c.r.l. per il supporto tecnico. La mostra sarà visitabile tutti i Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 19,00 dal 2 al 25 Ottobre 2020, con orario continuato. L’ingresso è libero e gratuito. Per il rispetto delle vigenti normative antiCovid-19 si terranno due eventi inaugurali: Venerdì 2 Ottobre alle ore 18,00 dedicata alle autorità e stampa. Sabato 3 Ottobre alle ore 15,30 l’Inaugurazione dedicata ai fotogra . L’ingresso è contingentato ad un massimo di 40 visitatori. Di seguito l’elenco dei fotografi partecipanti: Alexandre Katuszynski Alicia Cabassa Andrea Gaviraghi Antonio Piazza Chiara Borgonovi Chris Lunaticslayer Cristina Giaccardo Daniele Spinosa Debora Dantonio Dust Brothers Inside Gian Bar Giovanni Falavigna Giuseppe Roccato Maci Reddavide Manuela Arcari Mauro Lattuada Moko Mad’moiselle Norma Gombok Paola Magnifico Photoempathy Romeo Battini Stefano Allari Stefano Barattini Stefano Bolliger Urbex in Progress Virna Fanton