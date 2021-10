apre a fidenza il primo spazio dedicato all’armocromia l’idea di irene cosenza, da store manager di un brand retail a consulente d’immagine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Imparare a valorizzare la propria naturale bellezza ed unicità attraverso il giusto accostamento dei colori. Con questo obiettivo apre a Fidenza il primo spazio specializzato e interamente dedicato all’armocromia, l’analisi scientifica del colore per rendere ogni look armonico in base alla tonalità delle proprie caratteristiche fisiche: incarnato, occhi, capelli. L’inaugurazione dello spazio si terrà il prossimo giovedì 30 settembre dalle ore 19:00 alle 21:00 presso il Fidenza Business Center. Lo spazio nasce da un’idea di Irene Cosenza, fidentina d’adozione classe '83, che dopo diciassette anni come store manager di un gruppo internazionale di fashion retail ha deciso di seguire la sua passione per la consulenza d’immagine e di aprire uno spazio dedicato – aperto a uomini e donne di qualsiasi età – proprio nel cuore della sua città. "Credo sia importante che ognuno riesca a vedersi al meglio delle sue possibilità, a prescindere dall’età, dal sesso e da qualsiasi altra caratteristica fisica – spiega Irene Cosenza, fondatrice dello spazio – è per questo che ho deciso di aprire il primo spazio dedicato all’armocromia, per aiutare le persone a scoprire come valorizzare quelle caratteristiche che le rendono uniche”. L’analisi dell’armocromia è il punto di partenza imprescindibile di ogni consulenza d’immagine, utile per imparare a valorizzarsi attraverso l’abbigliamento e gli accessori. La cosa più importante? Si fa una volta nella vita. Infatti, la ‘palette’ di colori personali non cambierà, perché l’analisi parte proprio dalle caratteristiche naturali del viso di ogni persona: un mix della tonalità della pelle, del colore degli occhi e dei capelli. Durante l’evento di inaugurazione sarà possibile prenotare la propria personale consulenza di Armocromia, conoscere la consulente e scoprire maggiori informazioni su questa “nuova” scienza del colore.