arriva giocalpha: sport, educazione e creatività al centro estivo di via cuneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Gallery

Favorire la crescita psicofisica e relazionale grazie alla pratica sportiva ed a fondamentali strumenti educativi, con l'intento di trasmettere il rispetto di sé e degli altri, delle regole, della diversità, facendo comprendere l'importanza della condivisione con l’altro e dell’appartenenza ad un gruppo. Sono gli obiettivi del centro estivo di ALPHA TEAM A.S.D. che per l’estate 2021 scende in campo con un progetto innovativo dedicato a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni. GIOCALPHA si terrà dal lunedì al venerdì, dal 7 giugno al 10 settembre 2021 presso l’Istituto Comprensivo Arturo Toscanini di Via Cuneo a Parma. Grazie agli ampi spazi verdi disponibili e alla palestra della scuola, i partecipanti potranno trascorrere le loro giornate all’insegna del divertimento, della crescita personale e della socializzazione attraverso attività principalmente sportive ma anche creative, proposte da istruttori altamente qualificati con esperienza in ambito educativo. Ogni settimana è strutturata con attenzione rispettando le esigenze dei bambini e dei loro genitori a partire dal mattino: l'accoglienza avverrà dalle ore 7.30 alle 9.00 per poi partire con lo svolgimento dei vari giochi sportivi quali pallacanestro, tennis, calcio, pallavolo, adeguati ai vari gruppi suddivisi per età, così da rispettare le varie fasi di crescita. Le attività saranno adeguatamente distribuite nel tempo con pausa merenda a metà mattinata ed metà pomeriggio e pausa pranzo con pasti serviti da azienda esterna leader nel settore. La giornata a GIOCALPHA giungerà al termine alle 17.30 dopo aver condiviso con i propri compagni un momento di sviluppo creativo attraverso laboratori condotti da esperti esterni che li coinvolgeranno nell’apprendimento di alcune abilità e capacità. Ma non è tutto: i ragazzi potranno assistere ad esibizioni di hip-hop e breakdance, giocatori di frisbee, cuochi, professionisti in agility dog e atleti paralimpici e condividere le proprie emozioni. Un insegnante di inglese trascorrerà poi con loro un’intera giornata a settimana per favorire una continua acquisizione delle conoscenze in lingua e per un giorno infrasettimanale si potranno rinfrescare e divertire in piscina presso le strutture di via Moletolo. Info: alphateam.asd@gmail.com Igor: 3491719892 Roby: 3394895399