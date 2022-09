"asd colorno baseball in finale. si gioca domenica 18 settembre alle ore 15 in casa".

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 18 settembre alle ore 15, presso il Centro Sportivo Dorotea Sofia di Colorno (PR), si svolgerà la prima delle due finali di playoff valide per l'accesso alla serie B. L'ingresso è gratuito e si auspica una forte partecipazione. Il Colorno Baseball dopo aver superato in semifinale il Castenaso in una partita al cardiopalma si troverà ad affrontare il Buttrio, squadra friulana. Per l'ASD Colorno Baseball è la prima volta nella sua storia. Un risultato conquistato con impegno e dedizione che ha permesso anche di ottenere un record di solo vittorie e nessuna sconfitta. Il ritorno è previsto la settimana successiva fuori casa.