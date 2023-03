asi: a parma annunciato il piano per il futuro del motorismo storico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Riavvicinamento ai Club e al territorio, tutela e promozione del patrimonio storico di ASI nel panorama internazionale, formazione dei giovani e coinvolgimento delle donne nel motorismo storico, riapertura del dialogo con l’ACI per costruire un percorso comune anche a livello istituzionale. Sono queste le priorità per il futuro del motorismo storico delineate da Antonio Verzera, attuale Consigliere e Vice Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, che in occasione della 40^ edizione della fiera Automotoretrò a Parma ha presentato la sua candidatura alla Presidenza dell’Ente per il prossimo mandato 2023/26. Primo candidato a confrontarsi con il Presidente uscente Alberto Scuro, che ha riconfermato la propria candidatura alla guida della Federazione, Antonio Verzera ha incontrato i rappresentanti dei Club ASI dell’Emilia-Romagna per illustrare il Programma in 10 punti per la conduzione futura della Federazione, condiviso con la nuova squadra di candidati al Consiglio Federale, undici Consiglieri scelti per professionalità e storia vissuta sul campo, e per garantire la massima rappresentatività del territorio nazionale. I candidati de “La Squadra per l’ASI”, guidata da Antonio Verzera, sono Elisa Artioli (Trentino-Alto Adige), Francesco Battista (Abruzzo), Gianpiero Belussi (Lombardia), Arcangelo Conserva (Puglia), Raffaele Cocozza (Campania), Fabio Gaiotto (Piemonte), Fabrizio Consoli (Lazio), Vincenzo Gibiino (Sicilia), Carlo Fischi (Toscana), Maurizio Speziali (Umbria), Augusto Zerbone (Liguria). “Il momento di incontro con i Club emiliani è stato soddisfacente e costruttivo sotto ogni profilo. Riunirsi durante l’evento Automotoretrò ha permesso di accogliere i rappresentanti dei Club Federati giunti da ogni parte della Regione – ha sottolineato Antonio Verzera a margine dell’incontro a Parma – Abbiamo recepito i messaggi dei Club nati nel confronto, al fine di orientare ogni scelta e decisione futura per la conduzione dell’Ente e poter così rendere più determinata qualsiasi azione da mettere in atto per la tutela del motorismo storico sul territorio.” Il Programma Questi in sintesi i 10 punti del programma di Antonio Verzera e “La Squadra per l’ASI”: 1. ASI Ente Certificatore – ANF FIVA. Definire le responsabilità del servizio certificativo e chiarire gli aspetti di responsabilità di ASI e dei Club in termini di volontariato per il servizio pubblico. Per far questo, il soggetto Ente certificatore necessita l’aggiornamento del sistema informatico in alcuni settori e a supporto dei Club. Con semplici estensioni di rinnovata funzionalità si possono fornire inoltre servizi più efficienti per la gestione delle segreterie dei Club. 2. ASI e i Club Federati. ASI e i Club Federati sottolineano un’unione oggi radicata ma lontana nei sistemi di supporto e comunicazione tra gli stessi soggetti. È necessario potenziare le attività di ASI al servizio dei Club, con nuove figure nell’organico e adeguati sistemi per consolidare i Club Federati già presenti sul territorio. 3. ASI sul territorio. Dare ai Club ogni strumento per migliorare i rapporti pubblici, il posizionamento sul territorio, strutturare opportune strategie di marketing con un piano editoriale annuale e non saltuario, al fine di creare il supporto stabile ai tesseramenti. 4. ASI per Club e Istituzioni (ACI). Definire la forza dell’unità nel dialogo e nella sinergia con le istituzioni locali, con l’ACI – in qualità di Ente di controllo del motorismo nazionale – e altri enti certificatori, per sottolineare il valore sul territorio dei Club Federati e del servizio certificativo che essi svolgono. 5. ASI a tutela delle normative. Stabilire intese costanti con gli organi di Governo per la tutela di ogni settore del motorismo storico, nei rapporti con il Ministero dei Trasporti per revisioni e immatricolazioni e per tutela della circolazione. Verifica dell’attenzione verso la fiscalità dei veicoli storici. 6. ASI – Giovani, Donne e ASI. I giovani e le donne, futuro del motorismo storico e quote rosa, da sempre presenti in ASI ma non valorizzati da progetti specifici, meritano il giusto riconoscimento da parte della Federazione, lo spazio d’azione necessario a garantire la tutela del patrimonio motoristico nelle nuove generazioni di appassionati e non. 7. ASI e cultura del motorismo storico. Divulgare la cultura del motorismo storico oltre la sfera di ASI, investendo in nuovi progetti di sviluppo sia per i Club che per la Federazione e le Commissioni al suo interno. 8. ASI – Eventi e manifestazioni. Aumento dei sistemi organizzativi per eventi della Federazione e dei Club, con risorse dedicate e maggiore attenzione alla divulgazione dell’immagine dell’ASI, ente di riferimento nazionale per la tutela del patrimonio motoristico storico. 9. ASI, le sue collezioni verso il futuro. Attivare progetti per il futuro della Federazione, dalla verifica dei costi di gestione attuali allo sfruttamento dei suoi beni, inclusa una maggiore fruizione delle collezioni ASI per Soci e tesserati. Creazione di un Polo ASI per una reale condivisione e tutela del patrimonio e un ritorno reddituale per la Federazione. 10. ASI al suo interno per i Club. Revisione dei servizi interni ad ASI per migliorare ogni attività che i Club svolgono sul territorio. Deleghe attive nell’organo amministrativo per snellire l’attività della Federazione e riorganizzazione delle Commissioni e della società controllata al fine di migliorare i servizi resi ai Club, riduzione dei costi di esercizio e quindi economia delle risorse prodotte dai Club per assicurare loro un maggiore ritorno. Revisione dello Statuto ASI. Il programma integrale è disponibile sul sito www.antonioverzera.it. “La Squadra per l’ASI” proseguirà il suo tour di presentazione in tutta Italia in vista del voto per il rinnovo delle cariche della Federazione che si terrà il 15 aprile a Torino.