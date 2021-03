1° marzo: i lavoratori di Poste Italiane Spa incrociano le braccia per l'intera giornata

Il prossimo lunedì 1° marzo i lavoratori di Poste Italiane Spa dell'Emilia Romagna incroceranno le braccia per l'intera giornata di lavoro.

Lo sciopero è proclamato da SLC CGIL regionale per portare all'evidenza dell'opinione pubblica e dell'Azienda le troppe criticità che i lavoratori stanno subendo: la ormai cronica carenza di personale, il grave ridimensionamento del servizio pubblico universale, il peggioramento organizzativo, i disservizi per i cittadini, le pressioni commerciali.

La mobilitazione vuole inoltre rivendicare la dignità dei dipendenti di Poste Italiane, che in quest'anno di pandemia non hanno mai smesso di svolgere il loro compito nonostante le grandi difficoltà, la necessità di stabilizzare i lavoratori precari e di migliorare le condizioni di sicurezza e in generale di lavoro per offrire un servizio davvero efficiente a cittadini e imprese.