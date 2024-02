Emergenza abitativa, 1 milione e 500 mila euro dalla Fondazione Cariparma per riqualificare 45 case popolari: ecco quali

Un milione e 500 mila euro dalla Fondazione Cariparma al Comune di Parma per riqualificare 45 case popolari sfitte, che verranno poi rese disponibili per le graduatorie. Il percorso che porterà agli interventi di ripristino degli alloggi si fa più concreto con l'affidamento all'Acer delle attività tecnico-amministrative, necessarie alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. L'affidamento è avvenuto attraverso la determina dirigenziale DD-2024-327 del 13 febbraio.

Ma quali abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica verranno riqualificate? Ecco l'elenco delle 45 case popolari: via Cocconcelli, 6 - due in viale Vittoria 31, due in viale Rondizzoni 4, via Po 78 e via Po 34, via Capelluti 34, via Capelluti 36, via Capelluti 42, via Olivieri 11, Via Massari 5, via Buffolara 13, via Savani 9, Via Isola 26, via Isola 28, via Firenze 45, via Catullo 4, via Jenner 67, via Jenner 63, via Aleotti 22, via Aleotti 7, via Malvisi 4, via Aristotele 5, via Garibaldi 46, via Sbravati 3, via Zanguidi 29, viale Piacenza 68, via Cocconi 11, via Buffolara 33, via Buffolara 41, via Lucrezio Caro 10, via Lucrezio Caro 12, via Lucrezio Caro 6, Piazzale Chaplin 1, piazzale Chaplin 5, via Lazio 27, via Navetta 17, via Torrente Bardea 9, via Ruggero da Parma 18, via Vinci Sebastiano 1, via Goito 5, via Padre Onorio 11, via Padre Onorio 11, via Padre Onorio, 9.