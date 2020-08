10 e 14 settembre: scadenze per due concorsi di categoria D per due posti da tecnologo

L’Università di Parma ha bandito due selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi due tecnologi, ex art. 24bis Legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per una posizione è previsto l‘impegno orario a tempo pieno, per l’altra l’impegno orario è a tempo parziale.

Selezione pubblica per il reclutamento di 1 tecnologo, con impegno orario a tempo pieno, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. del Comparto. L’attività è relativa al Progetto “Tecnopolo 2.0 - piano di attività e di gestione dell’Università di Parma per le attività di gestione e sviluppo del Tecnopolo di Parma” per l’attuazione del Piano di gestione e animazione del Tecnopolo di Parma in raccordo con il coordinatore operativo, il management del Tecnopolo (Dirigenza Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione) e gli uffici della U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 10 settembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Selezione pubblica per il reclutamento di 1 tecnologo, con impegno orario a tempo parziale 50%, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. del Comparto. L’attività è relativa al Progetto “Prodotti carnei e lattiero-caseari innovativi per la salute del consumatore (MiMe4Health)” presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Oncologia Molecolare Translazionale – COMT. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 14 settembre 2020