L’Emilia-Romagna sorride grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 7 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Fidenza, in provincia di Parma, si è aggiudicato ben 60mila euro centrando un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,14 miliardi di euro in questo 2023.