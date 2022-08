Il 10eLotto premia l'Emilia Romagna con vincite per oltre 31mila euro: a Carpi, in provincia di Modena, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 20mila euro, mentre a Langhirano, in provincia di Parma, si festeggia con una vincita da oltre 11mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro per un totale di oltre 2,1 miliardi da inizio anno.