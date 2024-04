Oggi è il giorno dello sciopero generale, indetto da Cgil e Uil. A Parma e in Emilia-Romagna lo sciopero è stato esteso all'intero turno di 8 ore per dire basta alle vittime sui luoghi di lavoro. Alla luce della strage avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi nel Bolognese, infatti, lo sciopero generale è stato esteso in tutta l'Emilia-Romagna all'intero turno di lavoro. La mobilitazione, che rivendica anche una riforma fiscale giusta e un nuovo modello sociale e d'impresa, coinvolge tutti i settori, sia pubblici che privati. A Parma è confermato il presidio alle ore 16 davanti alla Prefettura di Parma.

Autobus: sciopero di 8 ore

Con riferimento allo sciopero originariamente previsto per una durata di 4 ore per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile, Tep ha ricevuto comunicazione informale che in Emilia-Romagna l’agitazione è stata estesa di ulteriori 4 ore (per un totale di 8 ore complessive). Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia. Si avvisa pertanto che a Parma le corse del trasporto pubblico potrebbero subire annullamenti tra le 8.30 e le 12.10 e tra le 17 e le 21.

Treni: sciopero di 8 ore

Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti dell’Emilia Romagna hanno esteso da 4 a 8 ore lo sciopero del Gruppo FS Italiane, proclamato per domani in adesione a uno sciopero generale. La protesta sindacale avrà inizio alle ore 9.00 per concludersi alle 17.00. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Ausl

Le direzioni generali dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano i cittadini che, in occasione dello sciopero regionale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dalle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL, nella giornata dell’11 aprile si potrebbero

verificare disagi nella consueta attività. Saranno, comunque, garantiti i servizi sanitari urgenti.

Servizi ambientali del comune di Fidenza

Nella giornata di giovedì 11 aprile le organizzazioni sindacali del settore funerario e del settore di igiene ambientale hanno confermato, anche per il territorio di Fidenza, l'adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL. Lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di ogni turno di lavoro.

In ragione di ciò la San Donnino Multiservizi anticipa nella giornata di giovedì 11 aprile, fatte salve le attività essenziali, potranno verificarsi disservizi o ritardi nello svolgimento delle attività legate ai servizi ambientali e alla gestione cimiteriale.

Comune di Parma

Si comunica che è stato proclamato uno sciopero regionale per i settori pubblici e privati di 8 ore per la giornata di giovedì 11 aprile 2024 da parte di CGIL Emilia Romagna e UIL Emilia Romagna ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 che prevede la deroga dei termini di preavviso di 5 giorni per la proclamazione dello sciopero nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come segue:

• Servizi Demografici ed Elettorali – Stato Civile: saranno garantiti i servizi di denunce nascite e decessi;

• Polizia Locale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa;

• Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare tempestivamente ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;

• Servizi Sociali: Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno il normale orario di apertura, il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani verrà erogata normalmente, come pure il Servizio Accoglienza Emergenza Minori.

Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del Comune compreso il Servizio sportello e relazioni con il cittadino al DUC.

Le ragioni della protesta

"L'esplosione nella centrale elettrica nel bacino del lago di Suviana - scrivono i sindacati - ha tragicamente causato, un numero ancora imprecisato di morti e di feriti gravi tra i lavoratori diretti e indiretti e addetti alla centrale. L’incidente di Suviana è un gravissimo evento lesivo dell’ incolumità e della sicurezza dei lavoratori e fa presumere che gli impianti, i macchinari, e le infrastrutture, presentii nelle due centrali elettriche, non garantiscano livelli adeguati di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali CGIL Emilia Romagna e UIL Emilia Romagna intendono protestare immediatamente, per richiamare le autorità politiche e le imprese al dovere di assumere, come prioritario, il tema della sicurezza sul lavoro. Proclamano, pertanto, uno sciopero regionale di 8 ore, ovvero per l’intero turno di lavoro, per il giorno 11 aprile 2024 ai sensi dell’art 2 c. 7 della legge 146/90. Saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore"