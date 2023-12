Venerdì 15 dicembre sciopero del trasporto pubblico di 24 ore: autobus a rischio a Parma

Venerdì 15 dicembre è previsto un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore indetto da varie sigle sindacali: Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato.

Lo sciopero è a sostegno di: aumenti salariali, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, riduzione del periodo di guida e nastro lavorativo, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto per il Trasporto Pubblico Locale.

Sciopero del trasporto pubblico del 15 dicembre: i servizi garantiti

In data 25 novembre 2023 sono pervenute a TEP S.p.A. le comunicazioni, rispettivamente da parte di SGB Sindacato Generale di Base e USB – Unione Sindacale di Base circa le modalità di effettuazione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali SGB e USB, per la giornata di venerdì 15 dicembre 2023. Lo sciopero è a sostegno di: aumenti salariali, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, riduzione del periodo di guida e nastro lavorativo, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto per il TPL

In ottemperanza alle norme vigenti si provvede a segnalare all’utenza le modalità dello sciopero comunicateci.

Lo sciopero, proclamato tenendo conto del rispetto delle fasce di servizio garantite ex Lege 146/90 sulla tutela dei diritti della persona costituzionalmente assicurati, come integrata dalla L. 83/00, è previsto per la giornata di venerdì 15 dicembre 2023 pertanto le autolinee in esercizio all’Azienda potrebbero avere soppressione di corse, nell’arco dell’intera giornata.

Secondo gli obblighi di garantire comunque i servizi essenziali, verranno assicurati i seguenti servizi:

Servizio Urbano – Happy Bus

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.40;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana; l’ultima delle corse garantite nella fascia è comunque limitata al capolinea urbano opposto.

Servizio Extraurbano – Pronto Bus Extraurbano

Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.45;

A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.55;

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente per la fascia mattutina e per quella meridiana.

In eccezione al criterio ora indicato, vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km., essendo partite dal capolinea almeno un’ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le ore 7.45 ovvero le ore 13.55.

Servizi Ausiliari

Presidi di movimento: apertura completa e continuativa.

Portinerie e centralini: apertura completa e continuativa.

Addetti di movimento e agenti verificatori: impiego del personale negli orari di funzionamento dei servizi.

Uffici: apertura per sole prestazioni impellenti non rinviabili, previa comunicazione alla OO.SS.

Biglietterie ed Ufficio Abbonamenti: sciopero dell’intera giornata.

Officine: copertura dei soli turni indispensabili a garantire i servizi di movimento.