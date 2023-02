“Il mondo sottosopra e l'Europa”, il 15 febbraio Romano Prodi all’Università di Parma

S’intitola Il mondo sottosopra e l’Europa l’incontro che mercoledì 15 febbraio all’Università di Parma avrà per protagonista Romano Prodi.

L’incontro, promosso dall’Università di Parma e dal Circolo Culturale Il Borgo, è in programma alle 17 in Aula Magna (Sede centrale, via Università 12). Romano Prodi, tra le personalità più rappresentative del progetto politico dell’Unione Europea, proporrà un’approfondita riflessione sull’Europa nell’attuale situazione di crisi geopolitica, contraddistinta dal conflitto russo-ucraino, e sulle sfide che l’attendono per rimanere fedele ai suoi principi costitutivi.

L’appuntamento sarà aperto dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, dal Presidente onorario del Circolo Il Borgo Albino Ivardi Ganapini e dal Sindaco di Parma Michele Guerra. Introdurrà e modererà Fausto Pagnotta, docente a contratto in Storia del pensiero politico e coordinatore dell’Osservatorio sulla Città del Borgo, organizzatore dell’incontro.