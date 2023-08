Verso l'apice del caldo: domani a Parma previsti fino a 40 gradi

Lunedì 21 agosto dovrebbe, stando alle ultime analisi modellistiche essere la giornata più calda per le regioni centro settentrionali (Parma compresa) con massime fino a 40°C o superiori sulla Valpadana e sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche e in Umbria

La nuova settimana - come evidenziato da 3bMeteo - non offrirà grandi spunti di diversità almeno fino alla giornata di giovedì. La circolazione sull'Europa centrale e meridionale resterà sostanzialmente bloccata con un anticiclone africano posizionato tra Spagna, Francia meridionale e Italia settentrionale. Contemporaneamente alle basse latitudini mediterranee tra il Mar Libico e lo Ionio meridionale insisterà una blanda circolazione di bassa pressione presente soprattutto in quota che stimolerà una certa instabilità pomeridiana sulle estreme regioni meridionali.

Sarà un po' la fotocopia di questa giornata di domenica con poche e locali variazioni. Il perdurare della stasi anticiclonica farà salire ulteriormente le temperature al Nord e al Centro, soprattutto su Valpana centro occidentale, Toscana, Umbria e Lazio dove si potrebbero toccare punte di 40°C o persino di più.