Università: dal 3 agosto riaprono le immatricolazioni per tre corsi a orientamento professionale

Riaprono il 3 agosto, per i posti rimasti disponibili, le immatricolazioni per tre corsi a orientamento professionale dell’Università di Parma. Per i corsi

Costruzioni, Infrastrutture e Territorio,

Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare

Tecnologie e gestione dell’impresa casearia

sarà possibile iscriversi dal 3 agosto alle 9 al 1° settembre alle 12, fino a saturazione dei posti.

Con l’apertura di questa nuova procedura si effettua direttamente l'immatricolazione. Le persone che presenteranno domanda dopo che è stata raggiunta la numerosità programmata saranno messe in lista d'attesa per eventuali ripescaggi a seguito di passaggi di corso e/o rinunce.

Si tratta di tre corsi dai forti contenuti innovativi, che proprio per il loro orientamento professionale sono stati pensati in stretta sinergia tra l’Ateneo e le realtà di settore e che sono caratterizzati da una rilevante quota di attività di tirocinio da svolgere in azienda.

La procedura per effettuare l'immatricolazione è interamente online: dalla home page del sito web di Ateneo www.unipr.it basta cliccare sul bollino “Immatricolazioni 2023-2024” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

I TRE CORSI

Corso di laurea a orientamento professionale in “Costruzioni, Infrastrutture e Territorio”

Il corso si fonda sulla tradizione più che trentennale della scuola di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Parma ed è realizzato in stretto collegamento con la realtà imprenditoriale del territorio.

Attraverso l’utilizzo dei più moderni strumenti didattici e informatici, ha lo scopo di far acquisire conoscenze e competenze nell’ambito delle costruzioni civili e industriali, delle infrastrutture di trasporto e delle costruzioni idrauliche, della tecnica urbanistica e della pianificazione territoriale, della topografia, della rappresentazione dell’architettura, delle più recenti tecnologie informatiche applicate all’ambito civile (Building Information Modeling, BIM), della gestione e tutela del territorio, della gestione dei processi edilizi che interessano sia le nuove costruzioni sia la trasformazione dell’esistente. È inoltre prevista una cospicua attività di formazione sul campo mediante un tirocinio (della durata di 1.200 ore, circa 9 mesi) da svolgere nel corso del terzo anno in aziende, enti pubblici o studi professionali.

https://corsi.unipr.it/it/scheda/cdl-cit

Corso di laurea a orientamento professionale in “Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare”

Il corso, che si svolge a Salsomaggiore Terme (Palazzo Tommasini), ha come obiettivo la formazione di tecnici laureati in ambito Food con uno spiccato orientamento professionale, esperti nelle attività di valutazione, selezione e acquisto delle materie prime per l’industria, la ristorazione e la GDO: figure di collegamento tra i produttori (settore agrario) e gli altri stakeholder della filiera, inclusi i consumatori. La materia prima viene studiata in tutte le sue sfaccettature in modo da poterla caratterizzare e da poterne predire l’adattabilità a un processo o uso specifico. Gli obiettivi formativi qualificanti sono incentrati sui fondamenti delle tecnologie alimentari, con una profonda integrazione per gli aspetti legati alle produzioni vegetali, animali, alle scienze e tecnologie dei materiali (per l’industria alimentare) e agli aspetti giuridici in ambito agrario. Punti di forza l’intensa attività di laboratorio e il tirocinio da svolgere in aziende private.

Fiore all’occhiello un nuovissimo laboratorio didattico di 150 mq con una ricca strumentazione per attività multidisciplinari.

https://corsi.unipr.it/it/scheda/cdl-quam

Corso di laurea a orientamento professionale in “Tecnologie e gestione dell’impresa casearia”

Il corso, al debutto, mira alla formazione di figure tecniche altamente specializzate che dovranno essere in grado di coniugare tradizione e innovazione, scienza e cultura, tecnologia e gestione dell’impresa casearia.

La completezza della formazione è garantita dall’intreccio tra attività didattica e lunghi periodi di tirocinio formativo in aziende, industrie, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private, che permetteranno di acquisire competenze pratiche fondamentali per la professione.

Il percorso formativo fornisce competenze nelle discipline tecnico-scientifiche di base fondamentali per il settore, cui si affiancano competenze approfondite sulla produzione primaria, qualità del latte e criteri di valutazione, processi di caseificazione, tecnologie di produzione di altri importanti derivati, macchinari e impianti. Grande rilievo è dato alla sostenibilità ambientale delle produzioni lattiero-casearie. Queste conoscenze sono integrate da una formazione in ambito giuridico ed economico, di supporto per una gestione razionale dell’impresa casearia.

https://corsi.unipr.it/it/scheda/cdl-tegic