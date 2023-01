Economia: in arrivo 3 milioni di euro per l'imprenditoria femminile

E’ in arrivo un Bando della Regione Emilia – Romagna per il sostegno dell’imprenditoria femminile da tre milioni di euro, per rafforzarne lo sviluppo

e l’accesso al credito, grazie a risorse europee del programma regionale Fesr 2021-2027. L’iniziativa sarà presentata nella Sala Savani di Palazzo Giordani, in viale Martiri della Libertà 15,.giovedì 12 gennaio alle ore 14,30, con l’Assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori e il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari. All’incontro interverrà il responsabile del Settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Emilia-Romagna dr. Roberto Ricci Mingani, che illustrerà i contenuti del bando e le modalità di partecipazione.