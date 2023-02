Mobilità: rinnovata la licenza a Helbiz con 300 monopattini elettrici

Helbiz, leader nella micro-mobilità elettrica in Italia, annuncia di aver ottenuto il rinnovo della licenza per operare nella città di Parma fino al 2 settembre 2024 con 300 monopattini elettrici di ultima generazione in condivisione. Questo riconoscimento è una dimostrazione del gradimento dei cittadini di Parma verso la micro- mobilità e rafforza ulteriormente la presenza di Helbiz in alcune tra le più importanti città italiane. Con il rinnovo della licenza, Helbiz introdurrà una nuova modalità di servizio basata non più sul rilascio libero dei monopattini ma su 110 hub di parcheggio, definiti in accordo con l’amministrazione cittadina, per favorire ordine pubblico e decoro urbano.

Inoltre, nell’ottica di promuovere un utilizzo responsabile dei mezzi e di tutelare l’azienda da danni economici derivanti da comportamenti scorretti, Helbiz adotterà anche nella città di Parma un nuovo sistema di sanzioni economiche in caso di violazioni al codice della strada e alle norme di utilizzo.

Helbiz è convinta che la micro-mobilità elettrica rappresenti una soluzione comoda e sostenibile per gli spostamenti quotidiani, ed è costantemente impegnata a fornire un servizio sempre più conveniente e affidabile per i cittadini di Parma. Dal 2020 al 2022 Helbiz ha infatti effettuato circa 500mila corse della durata media di quasi 13 minuti con una percorrenza media di 2,5 km. La stima relativa alla CO2 risparmiata grazie all’utilizzo dei monopattini elettrici è di circa 172 tonnellate.

Con l'ampliamento della flotta di monopattini elettrici, Helbiz si propone di migliorare la mobilità urbana, ridurre l'inquinamento e promuovere uno stile di vita più salutare per i cittadini. Inoltre, la condivisione dei mezzi è utile a ridurre il traffico e la congestione delle strade, rendendo la città più accessibile e vivibile per tutti.

"Il rinnovo della licenza a Parma è un’ulteriore dimostrazione del livello di qualità del servizio raggiunto da Helbiz che oggi costituisce una reale soluzione per gli spostamenti in tutte le città, soprattutto in quelle più a misura d’uomo come Parma " ha dichiarato Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz. " Helbiz è un’azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell’importanza della micro-mobilità e per questo anche a Parma promuoveremo l’utilizzo responsabile dei nostri mezzi da parte dei cittadini non solo attraverso un utilizzo mirato della tecnologia ma anche adottando un sistema di sanzioni in grado

di penalizzare chi non rispetta le norme del codice della strada, il contratto di utilizzo e le disposizioni mirate alla tutela della città e dei suoi abitanti”