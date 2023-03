La rabbia di una 50enne: "Sommersa dai debiti per pagare le rette per la casa di riposo dei miei genitori, quasi 3 mila euro al mese"

"Sommersa dai debiti per riuscire a saldare le rette per la casa di riposo dei miei genitori". Inizia così la testimonianza di Cecilia (nome di fantasia), una 50enne parmigiana con un lavoro regolare e assunta a tempo indeterminato per un'azienda del territorio. Nonostante la posizione lavorativa stabile la donna sta vivendo un vero e proprio incubo. Tutto per riuscire a sostenere i costi per tenere i genitori, entrambi ultra 80enni e non autosufficienti, all'interno di una struttura per anziani in provincia di Parma.

I costi da sostenere per le famiglie sono altissimi, nonostante gli aiuti e il supporto del Comune. Si tratta di un vero e proprio business (L'INCHIESTA). "Ho uno stipendio da 1.400 euro netti al mese - continua Cecilia - un lavoro a tempo indeterminato ma non riesco a sostenere le spese per la residenza per anziani per mio padre e mia madre, entrambi non autosufficienti. Ho appena acceso un mutuo per l'acquisto della prima casa, dopo anni passati a pagare l'affitto. I tassi si sono alzati incredibilmente e rischio di saltare le rate. Devo pagare quasi 600 euro al mese".

Le pensioni non bastano assolutamente per coprire tutti i costi. "I miei genitori prendono la pensione minima, 500 euro a testa. Anche considerando l'aiuto del Comune, che copre una parte delle spese, non riesco a sostenere i costi. Si parla di quasi 3 mila euro che devo tirare fuori ogni mese per sostenere la loro permanenza all'interno di una struttura per anziani. Non ho alternative o altre possibilità".

Cecilia si è quindi rivolta ad istituti bancari e privati per chiedere in prestito i soldi necessari. "Sono riuscita, con l'aiuto di un amico, a chiedere un prestito ad un istituto bancario, nonostante abbia già in essere un mutuo per l'acquisto della casa. In questo modo ho coperto una parte delle spese necessarie. Quel prestito però non bastava per cui mi sono anche rivolta a dei privati per avere soldi in prestito, si parla di qualche migliaia di euro. Mi ero giurata di non farlo ma alla fine ho ceduto. Non ho idea di come riuscirò a pagare tutti i debiti e gli interessi" conclude amaramente Cecilia.