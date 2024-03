Otto Marzo, Elisabetta Salvini della Casa delle Donne: "Siamo capaci di scegliere: ecco perché scendiamo in piazza"

Domani, venerdì 8 marzo, si terrà un corteo a Parma, con partenza da piazzale Santa Croce alle 17.30, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Elisabetta Salvini è la presidente della Casa delle Donne, che organizza la manifestazione insieme a tante altre realtà del territorio.

Con che spirito affrontate questo 8 marzo, che arriva dopo gli ultimi episodi di violenza, compreso il femminicidio a Salsomaggiore?

"Innanzitutto abbiamo deciso di tornare in piazza per la necessità di rivivere un momento di partecipazione collettiva. Il tema principale è quello della nostra capacità di scegliere contro gli attacchi alle libertà femminili che vengono fatte in questo periodo, in particolare dal Governo per quanto riguarda l'aborto. Sarà una piazza molto compositiva, fatta da tante realtà diverse. Non è pensabile, poi, che il governo chieda alla donne di ascoltare il battito del feto e non si rivolga a quelle persone che stanno subendo un vero e proprio genocidio a Gaza".

Quali sono i contenuti della giornata di domani?

"Sul tema dei diritti e sul fatto che vengono sempre rinnegati e anche rispetto al tema di come è venuta fuori la parola patriarcato ma tutta una parte politica ma non solo che continua a usare questa parola ridicolizzandola, continuando a dire che non esiste, che è una parola respingente perchè non ci si vuole rendere conto di queste dinamiche. Il tema del corteo è quello di essere capaci di scegliere: quando si nega autorevolezza ad un agire collettivo si nega contemporaneamente la capacità collettiva di prendere consapevolezza. Se lo Stato non mi riconosce la capacità di scelta sul mio corpo, vuole controllare sia il mio corpo che tutto il resto"

Quale significato ha per voi la parola 'patriarcato' dopo le parole della sorella di Giulia Cecchettin?

"Da un lato, dopo le parole della sorella di Giulia - che hanno potenziato la parola 'patriarcato' - questo termine è uscito da una nicchia e ora sembra diventata una parola di uso comune, forse si è innescata una nuova consapevolezza. Dall'altro lato c'è un tentativo di chiusura che è fortissimo, la stessa parola è stata ridicolizzata, anche sui social perchè è evidente che c'è l'ennesimo tentativo di rinnegarlo perchè si ha paura della consapevolezza collettiva"