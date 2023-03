Giornata delle Donne, l'8 marzo corteo transfemminista: "Se i nostri corpi e le nostre vite non valgono noi scioperiamo"

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e dello sciopero indetto dai sindacati di base, a Parma si terrà un corteo transfemminista con partenza alle 16.30 da piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Gli organizzatori della manifestazione sono alcune realtà di Parma: la Collettiva Transfemminista Medusa, Artlab Bene Comune, Friday for Future Parma e Ecologia Politica Parma

"Se le nostre vite e i nostri territori non valgono allora noi scioperiamo - si legge in un documento degli organizzatori. Ci dicono che i nostri corpi devono essere oggettificati, sessualizzati e stuprati. Ci costringono a vivere in territori sfruttati, depredati, inquinati. Noi non siamo più dispost3 a sacrificare il nostro tempo e la nostra vita sull’altare del profitto. Per questo siamo sces3 in piazza nelle giornate del Global Strike e scenderemo in strada per lo sciopero transfemminista dell’8 marzo. Questa convergenza deriva da una necessità imposta da un sistema che lega in maniera indissolubile lo sfruttamento delle risorse naturali allo sfruttamento dei corpi: questa oppressione, che è esercitata su tutt3, viene portata all’estremo per quanto concerne le categorie marginalizzate.

Parliamo di tutti i corpi non conformi agli standard, dei corpi socializzati femminili, dei corpi queer. Parliamo di tutte le soggettività migranti, non bianche, che vivono le periferie della società. Le stesse periferie che vengono escluse dai progetti di welfare, in cui l’accesso ai servizi di base viene reso difficile o addirittura negato. Non vogliamo più mettere il nostro tempo al servizio del lavoro produttivo e riproduttivo, nell’ottica del profitto di pochi sulle spalle di molte. L’8 marzo saremo in piazza anche per dire no ad un sistema che paragona le persone socializzate come donne a meri contenitori passivi di vite che devono ancora nascere, per essere messe al servizio del capitale. Pretendiamo il diritto all’autodeterminazione sui nostri corpi, la possibilità di scegliere se, come e quando avere figli3 e pretendiamo il diritto di vivere in un ambiente sano.

Rifiutiamo la narrazione di Parma come una città ricca quando la realtà che vediamo tutti i giorni è fatta di sfratti, aumento del carovita e precarietà nell’accesso ai servizi. Rifiutiamo questo tentativo dell’amministrazione del nostro territorio di rendere Parma un nuovo polo logistico regionale, settore che per la sua auto-alimentazione richiede lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici precarie.

Rifiutiamo un sistema dove il diritto alla cittadinanza è un merito, e i requisiti per ottenerla sono i privilegi di un lavoro stabile, di una residenza certa, di un’integrazione culturale e linguistica. Vogliamo un accesso alla contraccezione d’emergenza facile, gratuito, sicuro e un approccio ad essa non colpevolizzante: vogliamo che le farmacie, i consultori e gli ospedali facciano effettivamente rete tra loro per fornire tutte le informazioni a noi necessarie per permetterci di decidere autonomamente sui nostri corpi. Vogliamo l’eliminazione dei 7 giorni di ripensamento tra la richiesta di effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza e l’operazione, perché esempio di questa narrazione criminalizzante. Vogliamo poter accedere alla contraccezione, all’IVG farmacologica e chirurgica e alla terapia di affermazione di genere senza dover richiedere la tutela legale o dei genitori per tutte le persone con utero minorenni"