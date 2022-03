Il dramma di una ragazza: "In casa con un anziano 80enne senza acqua calda nè riscaldamento"

In casa con un anziano di 80 anni senza acqua calda nè riscaldamento. Questo non per problemi nel pagamento delle bollette ma per un ritardo nell'attivazione del contatore del gas. E' questa la storia che arriva da una ragazza, che vive nella zona di strada Quarta a Parma.

"Non conto più le volte che ho fatto solleciti ad Iren con la richiesta di attivare il contatore del gas - ci racconta la giovane utente, in casa con altre due persone, tra cui un anziano. "Vivo con un anziano di 80 anni e non so più cosa fare e come comportarmi. Avrò fatto un centinaia di chiamate per chiedere l'intervento di un tecnico ma la risposta è sempre la stessa: ci sono tanti appuntamenti e non possono risolvere la questione subito. Per ora hanno fissato la data del 22 marzo ma spero di poter risolvere la situazione prima".

La ragazza è entrata nella nuova casa da circa una settimana. "Sono nell'abitazione dal 25 febbraio e da quella data, ogni giorno sollecito Iren per avere il contatore ma non ho ancora ricevuto risposta. E' normale che debba aspettare cosi tanto per l'attivazione di un contatore? In casa c'è una persona anziana che non può utilizzare nè acqua calda nè riscaldamento".